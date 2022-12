Auch bei den durchdachtesten Security-Konzepten, ist die größte Schwachstelle für den wirksamen Schutz des Unternehmens der Mensch. Um das nötige Bewusstsein und die ständige Wachsamkeit für die Gefahren und Risiken zu schärfen, haben Security-Experten von Also ein Webinar entwickelt, die speziell Angestellte für dieses wichtige Thema sensibilisiert.

Für den Eigenbedarf oder zur weiteren Vermarktung

In dem 2,5-stündigen Online-Training weisen erfahrene Also-Trainer auf das breite Spektrum an potenziellen Situationen und Risiken hin, mit denen Beschäftigte während der täglichen Arbeit in Büro oder Homeoffice konfrontiert sind. Es zeigt außerdem, wie man Gefahren erkennt und richtig reagiert. Themen sind unter anderem Social Engineering, Ransomware und Phishing, sichere Passwörter und BYOD-Gefahren durch den Einsatz von privaten Geräten.

Das Also Online-Training "Security Awareness" kann für 499 Euro gebucht werden und ist für eine maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen vorgesehen. Das Paket können Reseller entweder für die interne Schulung ihrer Teams nutzen oder Unternehmenskunden anbieten und weiterverkaufen.

Detaillierte Informationen zu dem kurzweiligen und praxisorientierten Training, in dem erfahrene Trainer wichtiges Basiswissen zum Umgang mit den lauernden Cybergefahren vermitteln, verrät Also unter diesem Link.