Der Sicherheitsanbieter Quest Software hat sich eine bessere Absicherung von in Microsoft 365 und Active Directory (AD) gespeicherten Daten auf die Fahnen geschrieben. Die neue Lösung NetVault Plus bietet unveränderliche Backups, so dass etwa eine Ransomware wichtige Daten nicht mehr verändern kann. Die Lösung besteht aus einer Kombination der Produkte NetVault sowie QoreStor.

Mehr Schutz durch NetVault Plus

NetVault Plus kann unter anderem auch Exchange-Online-Postfächer sichern und wiederherstellen. Laut Hersteller lassen sich sogar einzelne Mails und Dateianhänge gezielt retten. Dazu kommt ein Schutz für Dateien und Ordner von OneDrive-Nutzern und -Gruppen, von SharePoint-Online-Webseiten sowie von Kalendern, Kalendergruppen und Events.

Ergänzend sollen die Lösungen Recovery Manager for Active Directory Disaster Recovery Edition (DRE) und On Demand Recovery gezielt den Schutz von Informationen im lokalen AD oder in Azure AD übernehmen. Quest kümmert sich dabei nach eigenen Angaben nicht nur um Cloud-only Objekte und Attribute, sondern auch um Conditional Access Policies, Enterprise Applications und andere Elemente.

Quest will damit verhindern, dass zum Beispiel nach einem Angriff mit Ransomware oder nach anderen Katastrophen die gesamte IT-Umgebung in einem Unternehmen zum Stillstand kommt. Eine schnellere Wiederherstellung des Active Directories sorge auch für eine schnellere Wiederaufnahme der Arbeit.

Besonderen Wert hat Quest nach eigenen Angaben auf die Automatisierung wesentlicher Aufgaben gelegt. Dadurch lasse sich viel Zeit sparen. Dank moderner Techniken zur Deduplizierung und Komprimierung soll sich der Speicherbedarf für Sicherungen in der Cloud durch den Einsatz von NetVault Plus um bis zu 95 Prozent senken lassen. Sicherheitskopien sollen sich etwa im Notfall 10- bis 15-mal schneller in andere Cloud-Umgebungen replizieren lassen.