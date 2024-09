2016 in Italien gegründet gilt Cubbit als Experte in Sachen "verteilte Cloud", das heißt, dessen Cloud-Landschaft ist nicht in einer einzigen zentralen Instanz vereint, sondern über mehrere - geografisch voneinander getrennte - Rechenzentren verteilt, die gleichberechtig im "peer to peer"-Verfahren verschlüsselt miteinander kommunizieren.

Damit offeriert Cubbit eine attraktive Alternative zu den Plattformen der Hyperscaler, weil die Rechen- und Speicherkapazitäten - sozusagen - auf mehreren Schultern ruhen und damit sicherer, skalierbarer und erschwinglicher sind als die herkömmlichen Cloud-Architekturen. Zu den größten Cubbit-Kunden zählt der italienische Rüstungskonzern Leonardo - mit einem Jahresumsatz von über 15 Milliarden Euro. Als europaweiter Distributor agiert Exclusive Networks, weitere technologische Partnerschaften zu HPE und Equinix existieren bereits.

Durch die nun eingegangene weitere strategische Allianz mit dem deutsch-schweizerisch-italienischen Cloud-Provider WIIT kann Cubbit von nun an seine Technologie in diesen drei Ländern anbieten. In der ersten Phase der Kooperation werden die innerhalb der sieben WIIT-Regionen - vier in Deutschland, zwei in Italien und eine in der Schweiz - gespeicherten Daten geografisch voneinander getrennt, damit diese Cloud-Infrastruktur auch im Katastrophenfall funktionsfähig bleibt.

Die nur lokal tätigen Reseller bleiben dann eben nur in einer der sieben Regionen aktiv. Überregional agierende Reseller und Managed Service Provider (MSP), die mit WIIT und Cubbit zusammenarbeiten, können ihren Kunden innerhalb weniger Minuten eine geografisch verteilte Cloud-Umgebung zur Verfügung stellen.

Beide Anbieter werden nun in den drei Ländern gemeinsam Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten in Angriff nehmen, auch die go-to-market-Strategien werden von nun an eng aufeinander abgestimmt. Gemeinsame Trainingsmaßnahmen für Reseller und MSP runden die Kooperation ab.

WIIT-CEO Alessandro Cozzi freut sich schon auf die die Zusammenarbeit mit Cubbit: "Wir teilen die die gleichen Werte und ergänzen uns in unserer Expertise fast optimal. Zusammen stellen innovativen Service mit hoher Sicherheit und Resilienz zur Verfügung." Deutschland ist hierbei der Pilot für die geografisch verteilte Datenspeicherung, "weil Deutschland in Europa eine zentrale Rolle spielt und sich am stärksten für die digitale Souveränität einsetzt", so der WIIT-Chef weiter. Er blickt voller Zuversicht in die Zukunft und ist überzeugt, gemeinsam mit Cubbit zu einem führenden europäischen Anbieter von Hybrid Cloud und Private Cloud-Services aufzusteigen.

Cubbit-Mitgründer Alessandro Cillario teilt diese Vision: "Die Partnerschaft stellt für beide Unternehmen eine große Möglichkeit für Wachstum und Innovation dar. In den kommenden Monaten werden wir zusätzliche Kooperationspartner im Rahmen unserer 'Business Alliance Partnerships' in Europa bekannt geben, daher ist dies eine sehr spannende Zeit für uns."

WIIT-Deutschland-Chef Christoph Herrnkind sprüht vor Tatendrang: "Mit dieser Kooperation können wir unseren DACH-Kunden resiliente Lösungen anbieten, die den lokalen Vorschriften entsprechen und dem steigenden Bedarf an sicheren und flexiblen Cloud-Lösungen genügen. Unser Angebot ist ein Vorbild für einen innovativen und verantwortungsvollen Umgang mit Daten in Europa", so Herrnkind weiter.



