Die Anforderungen an IT-Lösungen sind hochkomplex und sehr individuell. Entsprechend vielseitig muss die Beratung sein. Professionalität, Individualität und Innovation sind das Maß, an dem Händler und Systemhäuser gemessen werden. Dabei liegt die Messlatte hoch. Allerdings reicht es nicht mehr aus, diese Anforderungen zu erfüllen, um sich am Markt nachhaltig zu positionieren.

Das gewisse Extra an Service

Vielmehr ist heute zunehmend ein ganzheitlicher Service gefragt. Er sollte über die Fachberatung der IT- Händler und Systemhäuser hinausgehen und dem schnellen Wandel sowie dem Fortschritt im IT-Umfeld gerecht werden. Außerdem sollte er so professionell, individuell und flexibel sein, wie es die Fachberatung traditionell ist. Immer wichtiger wird es dabei, auch Empfehlungen zu Möglichkeiten und Chancen für eine unkomplizierte Finanzierung aufzuzeigen. "Das stellt für so manches Systemhaus eine Herausforderung dar, denn die Finanzierungsmöglichkeiten sind ebenso vielseitig wie komplex", so Dominic Möhrmann, Vice President Sales bei GRENKE.

Um hier ganz vorne mitspielen zu können, holen sich die meisten Händler einen Partner an ihre Seite, der sie und ihr Business versteht. Das Ziel kennt der GRENKE Vertriebsleiter nur zu gut: "Eine professionelle Beratung in Sachen Finanzierungslösungen und ergänzende Vertriebsunterstützung."

Vorteile von Leasing für Systemhäuser und ihre Kunden

Drei von vier mittelständischen Unternehmen ziehen Leasing in Betracht, wenn sie Investitionen planen, so eines der zentralen Ergebnisse einer Marktstudie des Bundesverbands Deutscher Leasing-Unternehmer (PDF). Das gilt auch für zahlreiche Investitionen im Bereich IT. Die Vorteile liegen auf der Hand:

Immer aktuelle Hard- bzw. Software

Schnelle und unkomplizierte Finanzierung für kurzfristige Projekte

Höchste Sicherheitsstandards dank modernster Sicherheitstechnik

Motivierte Mitarbeiter mit einer Technik, die Spaß macht und State of the Art ist

Und nicht zuletzt: finanzielle Vorteile gegenüber einem Kauf

Auf den richtigen Partner kommt es an

Über Produkte und Technologien wissen Systemhäuser und IT-Händler bestens Bescheid und können hervorragend beraten. Woran es meistens hakt, sind Service und Beratung in Sachen Finanzierung. Zumal durch Managed Services die Komplexität steigt. Vor allem bei komplexeren Projekten wird das schwierig, müssten doch dafür eventuell vorhandene Angebote der Lieferanten kombiniert werden - was viele Kalkulationen, Abstimmungsbedarf und die Ausarbeitung komplizierter Verträge verlangt.

Einfacher und effizienter geht das mit einem Partner, der Gesamtkonzepte aus einer Hand bieten kann. Als Vice President Sales bei GRENKE weiß Dominic Möhrmann aus Erfahrung: "Händler wünschen sich so einiges von einem Partner: Eine kompetente und individuelle Beratung, schnelle Prozesse, den persönlichen Kontakt, einen Ansprechpartner vor Ort und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für ihre Kundenprojekte." Eben all das, was den Rücken frei hält, um sich voll und ganz auf die technischen und prozessorientierten Aufgaben im Projektgeschäft zu konzentrieren.

Lassen Sie sich den Rücken freihalten

Leasing bedeutet Rückenwind. Bieten Systemhäuser oder Händler kein Leasing an, vergeben sie eine große Chance, bestehende Kunden langfristig zu binden oder neue zu gewinnen. Warum soll man sich das entgehen lassen? Informieren Sie sich jetzt und profitieren Sie schon bald von den zusätzlichen Geschäftschancen mit Leasing.

