Die gesellschaftliche Relevanz von digitalen Arbeitsplätzen steigt weiter. Dafür und zur Verbesserung der Kundenlösungen, hat die Matrix42 AG aus Frankfurt am Main nicht nur ihr Produktportfolio neu strukturiert, sondern sich auch intern neu organisiert, Abläufe verbessert und Positionen neu geschaffen.

Dinko Eror verantwortet nach dem Weggang des CFO Thomas Geiger ab sofort die Ressorts Personal & Culture, Customer Care, Internal IT, Finance, Legal, Auslandsgesellschaften, Sales-Administration & -Operation sowie Einkauf und Service Management.

Internationalisierung beschleunigen

„Um noch flexibler auf dem Markt agieren zu können, haben wir die Vorstandsressorts neu gebündelt“, erklärt Oliver Bendig, CEO bei Matrix. „Dadurch liegen die Kompetenzen nah beieinander und Entscheidungen können schneller getroffen werden, was ebenfalls Synergieeffekte mit sich bringt. Beides sind Faktoren, die uns auf unserem Weg zum europäischen Marktführer im Digital Workspace Management helfen werden.“

Eror ist in der Branche eine feste Größe und erst seit April 2020 bei Matrix42. Er hat über 25 Jahre Erfahrung in leitender Stellung von EDS über HP und EMC, war er zuletzt vier Jahre SVP und Managing Director von Dell EMC in Deutschland. Eror wirkt zudem in Branchen- und Lobbyverbänden wie der Bitkom, AmCham Germany oder bei The World Economic Forum mit. Zudem lehrt es als Associate Professor aktiv an der Berufsakademie Mannheim.

„Ich bin sehr glücklich über diese neue Position“, sagt Dinko Eror. „Ich betrachte alles unternehmerische Handeln immer aus dem Blickwinkel des Kunden und glaube, dass die neue Struktur viel zu dessen Wohle beiträgt.“