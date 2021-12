"Die Geschäftserwartungen der mittelständischen Unternehmen für die nächsten sechs Monate sind in diesem Herbst deutlich gesunken und weit hinter ihren langjährigen Durchschnittswert zurückgefallen", stellten der Bankenverband BVR und die DZ Bank in ihrer jüngsten Mittelstandsumfrage fest, die am 7. Dezember 2021 veröffentlicht wurde. "Trotz der aktuellen Verschlechterung bleibt aber eine kleine Mehrheit der von uns befragten mittelständischen Unternehmen weiterhin optimistisch, was die Entwicklung der nächsten sechs Monate anbelangt."

Die Ergebnisse der Umfrage unter 1.000 Firmen zeigten, "dass der Post-Corona-Boom auch negative Auswirkungen hat", analysierte DZ-Bank-Firmenkundenvorstand Uwe Berghaus. "Energie- und Rohstoffpreise sind deutlich nach oben geklettert, und manche Vorprodukte wie etwa Halbleiter werden immer mehr zur Mangelware, so dass die Produktion in vielen Bereichen nur eingeschränkt läuft und weit hinter den Auftragseingängen zurückbleibt."

Der deutsche Mittelstand habe jedoch "in der Vergangenheit schon oft genug bewiesen, wie gut er mit Krisen umgehen kann", bekräftigte Berghaus. Ein Beleg dafür sei die nach wie vor hohe Bereitschaft der Unternehmen, in Digitalisierung, die Automatisierung von Prozessen sowie Umweltmanagement/Nachhaltigkeit investieren zu wollen.

Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), bilanzierte, vielen Unternehmen sei es gelungen, die Folgen der Corona-Krise abzufedern: etwa mit Kosteneinsparungen oder verstärkten Aktivitäten im Online-Handel. "Daneben trugen auch die langjährigen Bestrebungen zur Erhöhung der Eigenkapitalpuffer sowie die umfangreichen Hilfen des Staates wirksam zur Milderung der Krisenfolgen bei", sagte Martin.

An der Erhebung nahmen den Angaben zufolge im Zeitraum 6. September bis 7. Oktober 2021 bundesweit 1.000 mittelständische Unternehmen teil. Befragt wurden Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 125 Millionen Euro, fast die Hälfte (46 Prozent) der befragten Firmen kommt auf einen Jahresumsatz zwischen fünf und 25 Millionen Euro. Fast 90 Prozent der befragten Unternehmen haben höchstens 200 Beschäftigte. Die Mittelstandsumfrage von BVR und DZ Bank wird seit dem Herbst des Jahres 1995 kontinuierlich zwei Mal im Jahr durchgeführt. Für die aktuelle Studie wurden außerdem gut 2,2 Millionen Jahresabschlüsse mittelständischer Firmenkunden ausgewertet. (dpa/rw)