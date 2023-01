In einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom zeigten sich 89 Prozent damit einverstanden, anonymisierte Daten über ihr Mobilitätsverhalten zur Verfügung zu stellen. Zu den Daten gehören Informationen etwa über Wege zum Arbeitsplatz, die Nutzung des eigenen Autos und die aktuelle Verkehrslage oder Fahrten mit Bus und Bahn.

Nur acht Prozent der Befragten gaben an, sie wären dazu auf keinen Fall bereit, drei Prozent hatten sich dazu noch keine Meinung gebildet oder wollten keine Angaben machen. Mobilitätsdaten seien wichtig für die Verkehrsplanung oder für Forschungseinrichtungen, lägen bislang aber in der Regel nur bei einzelnen Unternehmen vor, betonte der Verband. Die Daten könnten aber auch ÖPNV-Unternehmen oder anderen Mobilitätsanbietern helfen, dort Angebote zu machen, wo sie benötigt werden oder vorhandene Lösungen zu verbessern.

Bitkom-Präsident Achim Berg sagte, die Daten müssten gezielter eingesetzt werden. "Mit Daten können wir den Verkehr klimaschonender, sicherer, komfortabler und zuverlässiger machen."

In der Umfrage gaben zwei Drittel (63 Prozent) an, sie würden ihre persönlichen Mobilitätsdaten zur Verfügung stellen, wenn damit bestehende Mobilitätsangebote verbessert werden, 56 Prozent, wenn sich der Verkehrsfluss auf ihrer eigenen Route dadurch verbessert und 44 Prozent, wenn sie im Gegenzug Zugriff auf Daten und Statistiken erhalten. Rund ein Drittel (32 Prozent) wäre zum Daten-Teilen bereit, wenn damit die öffentliche Forschung unterstützt wird.

Methodik der Bitkom-Umfrage

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research durchgeführt hat. Dabei wurden 1 005 Personen ab 16 Jahren in Deutschland telefonisch befragt. Die Umfrage ist nach Angaben des Bitkom repräsentativ. - Die Frage lautete: - "Vorausgesetzt, Ihre Daten sind optimal geschützt: Unter welchen Bedingungen wären Sie bereit, Ihre persönlichen Mobilitätsdaten, also etwa Daten zu Staus oder zu Ihren genutzten Verkehrsmitteln, in anonymisierter Form automatisch zur Verfügung zu stellen?" (dpa/rw)