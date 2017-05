Nun steht fest, wohin es Christian Mehrtens nach seinem Abgang bei HP verschlägt - zu SAP. Dort wird der Manager am 15. August 2017 die Leitung des Geschäftsbereichs Mittelstand und Partner übernehmen. Gleichzeitigt steigt der 50jährige in die der Geschäftsleitung bei SAP Deutschland SE & Co. KG auf.

Und damit kehrt Mehrtens, wie versprochen, in die Software-Branche zurück. Immerhin verbrachte er drei Jahre bei Oracle und fast 15 Jahre bei Microsoft - immer auf leitenden Positionen im Channel-Management. Zuletzt hatte er ein kurzes Intermezzo bie HP Deutschland, wo er seit Anfang 2015 die Position des Vertriebsdirektors für den Partner- und Mittelstandsvertrieb für Deutschland und Österreich verantwortete.

Bei SAP folgt Mehrtens Jochen Wießler nach, den er wohl noch von seiner Tätigkeit bei Microsoft kennen sollte. Daniel Holz, Managing Director von SAP Deutschland, freut sich aber schon auf seinen neuen Mittelstands- und Channel-Chef: "Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und Innovationstreiber weltweit. Der überwiegende Teil unseres Neugeschäftes erfolgt über unsere Partner.

Dabei ist unser Ziel, neue Partner zu gewinnen, sowie das Engagement unserer aktiven Partner im Cloud-Umfeld auszubauen. Mit Christian Mehrtens als ausgewiesenem Mittelstands- und Channel-Experten haben wir die ideale Besetzung gefunden, um dies weiter voranzutreiben. Ich bin überzeugt, dass viele Digitalisierungsprojekte unserer Kunden von seiner weitreichenden Erfahrung profitieren werden."

Jochen Wießler verlässt SAP auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2017, er wird sich am 1. Juli 2017 einer neuen Herausforderung in der Softwarebranche stellen.