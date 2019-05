Bei der Nfon AG verantwortet ab sofort Melanie Sollinger als Head of Consulting & Services die spezialisierten Kernteams der Abteilungen Presales Consulting, Professional Services und Service Delivery. Sollinger leitete zuvor den Bereich Technical Consulting.

Die gelernte IT-Systemkauffrau ist bereits seit zehn Jahren bei Nfon und hat dort von der Key Account-Managerin über den Channel Account bis hin zur Team-Chefin der Technischen Consultants Erfahrungen gesammelt. In der neuer Organisationsstruktur soll Sollinger das Know-how der verschiedenen Dienstleistungsbereiche bündeln.

„Expansion und Wachstum erfordern stetige Anpassungen zum Wohle der Anwender", so Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer bei der Nfon AG. "Dies gilt selbstverständlich auch für unsere Serviceleistungen, egal ob diese vor Inbetriebnahme oder bis zum produktiven Einsatz des Nfon-Portfolios erfolgen. Kundenzufriedenheit hat oberste Priorität.“

„Eine präzise Klassifikation der Servicestruktur ermöglicht uns innerhalb der Nfon-Gruppe einen noch besseren Kommunikationsfluss, intensivere Absprachen und effektivere Beratung sowie eine fokussierte Unterstützung und Lösung von komplexen Aufgabenstellungen“, erklärt Melanie Sollinger, Head of Consulting & Services, Nfon AG. „Wir gewinnen an Geschwindigkeit – unsere Kunden müssen sich in allen Bereichen und zu jedem Zeitpunkt verstanden und perfekt beraten fühlen.“