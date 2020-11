Aufgrund des positiven Feedbacks der im März 2020 durchgeführten ersten Mental Coaching-Reihe legt Also eine zweite Reihe mit dem Redner Martin Pioch auf. Pioch gelinge es auf sympathische, erfrischende und mitreißende Art mentale Impulse an das Publikum zu geben, erklärt Also. Die damaligen Teilnehmer empfanden die Inhalte als aufbauend, wertvoll und hilfreich.

Start bereits am 23. November 2020

In acht einfach verständlichen und aufeinander aufbauenden Modulen sollen Geschäftsführer und ihre Mitarbeiter lernen, wie sie sich selbst motivieren und zu einer positiven Persönlichkeit entwickeln können. Das erste Webinar mit dem Titel „Die Macht der Gedanken“ startet bereits am Montag, 23. November 2020 um 8:30 Uhr. Mit dem Programm „Sieger im Alltag werden“ rundet Pioch am 17. Dezember 2020 die Webinar-Reihe ab.

Das detaillierte Programm und alle Termine können registrierte Also-Partner unter dem Link „Also Netzvermarktung Wissen & Lernen“ einsehen und sich anmelden. Wer noch nicht registrierter Also-Partner ist, kann sich unverbindlich per Mail an netzvermarktung.de@also.com wenden.