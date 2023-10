Menz EDV wurde 2004 von Volker Menz gegründet und hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem bedeutenden Player in Nordbayern entwickelt. Zwischen Kitzingen, Schweinfurt und Würzburg gelegen versorgt das Systemhaus lokale Kunden mit bis zu 100 Mitarbeitern mit IT-Infrastruktur: Server, Netzwerke, IT-Security. Aber auch Cloud-Projekte führt Menz EDV gerne durch - vor allem im Microsoft 365-Umfeld.

Das unterfränkische Systemhaus bildet jedes Jahr Azubis aus und übernimmt sie auch meistens. Nach Aussagen der Mitarbeiter herrscht in der Firma ein sehr familiäres Klima, die Beschäftigten fühlen sich dort sehr wohl - auch weil sie weitegehend eigenständig arbeiten und Verantwortung für ihre Projekte übernehmen können.

Mit Menz EDV erhält Citadelle nun ihren ersten Standort in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, Hessen und in Niedersachsen ist die Gruppe bereits vertreten.

Für Volker Menz stellt die Aufnahme in die Citadelle-Familie die optimale Lösung für seine eigene Nachfolge dar. Für seine Mitarbeiter ergeben sich in der Gruppe neue Möglichkeiten, um etwa auch größere Kunden über Unterfranken hinaus zu betreuen: "Menz EDV wird es auch weiterhin geben, nur nun noch stärker", betont der Firmengründer. "Als Teil einer deutschlandweit tätigen Systemhausgruppe können wir die Angebote für unsere Kunden weiterentwickeln, weil wir auf Kompetenzen aus anderen Standorten zuzugreifen", so Menz weiter. Besonders freut es ihn, dass es bei Citadelle ein "Cloud Competence Center" gibt, daraus lassen sich seiner Meinung nach Cloud-Lösungen für seine Kunden rascher als bisher bereitstellen.

Ivo Kai Kuhnt, COO der Citadelle Systems AG, zeigt sich begeistert über sein neues Mitglied: "Es macht Spaß, wenn man merkt, dass man ähnlich unternehmerisch denkt und mit viel Begeisterung gemeinsam etwas gestalten möchte. Wir finden es beeindruckend, wie Volker es gemacht hat. Er hat sich frühzeitig mit allen Möglichkeiten auseinandergesetzt und die beste Lösung für seine Mitarbeiter und Kunden gefunden.

Volker Menz wird als Geschäftsführer an Bord bleiben und Weiterentwicklung seines Unternehmens weiter mitprägen. Mit den Menz EDV-Mitarbeitern ist die Beschäftigtenzahl von Citadelle von 180 auf 200 angestiegen.



Mehr zu Citadelle:

Standort Nr. 11

Standort Nr. 10

Standort Nr. 9

Standort Nr. 8

Standort Nr. 7



Weitere Systemhausgruppen:

Connexta

Synaforce

Accompio

Fernao

IT-Systemhaus Ruhrgebiet

Netgo

Enthus