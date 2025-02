TK-Distributor Michael AG verabschiedet sich von Bohmte als Standort seiner zentralen Hausmesse, die traditionell immer im Herbst stattfindet. Das neue Veranstaltungskonzept "Herbstmesse Next" soll nun an zwei Standorten stattfinden. So will der Distributor "näher zum Partner" kommen.

Als Veranstaltungsorte hat sich der Grossist Hirschaid bei Bamberg am 24. Oktober und Schwerte bei Dortmund am 14. November 2025 ausgesucht. Der Messestandort Hirschaid ist in Distributionskreisen nicht ganz unbekannt: Seit einigen Jahren richtet auch der fränkische Distributor Systeam hier seine Hausmesse "Inform" aus.

Aufwand für den Messebesuch verringern

Michael will auch an den beiden neuen Standorten "den bekannten Spirit der Herbstmesse" bieten. Die Besucher sollen alle relevanten Aussteller der Branche und Tage voller Innovationen, Networking und praxisnahem Expertenwissen geboten werden.

Für Oliver Hemann, Vorstand bei Michael, war es ein Anliegen, den Aufwand für die Partner für den Messebesuch zu verringern: "Deswegen transferieren wir die Messe von unserem Firmensitz in den Norden und Süden Deutschlands mit zwei großartigen Locations", erläutert er. Interessierte Reseller können sich bereits unter https://www.michael-ag.de/herbstmesse/registration für eine der beiden Michael-Herbstmessen registrieren.

