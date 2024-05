Im November 2023 hatte Simon Ewington bei HPE die Gesamtleitung des globalen Partnergeschäfts übernommen. Den dazugehörigen und zuvor von ihm verantworteten Distributions-Vertrieb führte er seitdem kommissarisch weiter. Mit Michael Bernhardt hat diese Aufgabe nun ein ausgesprochen distributionserfahrener deutscher HPE-Veteran übernommen.

Bernhardt verantwortet als Vice President die Strategie und das Geschäft mit HPEs Distributoren weltweit und berichtet an Ewington. "Die Zusammenarbeit mit der Distribution ist der rote Faden meiner bisherigen Laufbahn bei HP und HPE - deshalb ist die neue Rolle für mich der Traumjob", sagt Bernhardt.

"In ihrer Doppelrolle als Großhändler und Channel-Entwickler hat die Distribution eine Schlüsselrolle für unser Partnergeschäft und damit für HPE insgesamt", betont Bernhardt. "Dementsprechend will ich zwei Ziele gleichzeitig erreichen: Unser transaktionales Geschäft mit IT-Infrastruktur stärken und den Channel bei der Transformation in Richtung Services und Lösungen unterstützen, etwa auf der Grundlage unserer Hybrid-Cloud-Plattform HPE GreenLake."

Bernhardt startete seine Karriere 1996 bei HP, war dann kurz beim soeben entstandenen HP-Ableger Agilent Technologies und kehrte im Jahr 2000 als Account Manager für mehrere Distributoren in Deutschland zu HP zurück.

2011 übernahm er bei dem Unternehmen die Verantwortung für den Distributions-Vertrieb in EMEA. Seit der Aufspaltung von Hewlett-Packard war Bernhardt bei HPE. Dort verantwortete er zuletzt aus Böblingen heraus als globaler Account Manager das HPE-Geschäft mit TD Synnex.

