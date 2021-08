Crowdstrike, Anbieter von Cloud-basiertem Endgeräte- und Workload-Schutz, hat Michael Chalvatzis zum 1. August zum Vice President Central Region ernannt. Der 56-Jährige besetzt damit eine von dem US-Unternehmen neu geschaffene Position und ist in ihr für den Ausbau der Aktivitäten von Crowdstrike in der DACH-Region und Osteuropa zuständig.

Bisher war Chalvatzis als Senior Vice President bei T-Systems für den Bereich "Magenta Security" zuständig. Zu früheren Stationen gehören knapp ein Jahr als Director Networking und Security für Central EMEA bei VMware und fast zwölf Jahre bei Cisco Systems, unter anderem als Head of Partner Service Sales Germany und zuletzt als Head of Service Sales für Deutschland. Chalvatzis hat an der Goethe-Universität Frankfurt Informatik studiert und seine berufliche Laufbahn bei der Citigroup begonnen. Bei Crowdstrike berichtet er nun an Mike Sullivan, Vice President of Sales EMEA.

"Mit Michael Chalvatzis gewinnen wir nicht nur eine erfahrene Führungspersönlichkeit, sondern vor allem auch einen ausgewiesenen Branchenexperten und damit eine exzellente Ergänzung des Teams für die Central-Region", sagt Sullivan. Für das Unternehmen komme diese Verstärkung zu einem wichtigen Zeitpunkt, denn man wolle jetzt die Weichen für das weitere Wachstum von Crowdstrike in der Region stellen.

Chalvatzis findet in Deutschland gute Basis vor

"Hochkarätige Sicherheitsverletzungen und Schwachstellen wie RNC, Kaseya, Sunburst, Pipeline- und Infrastrukturangriffe sowie Zero-Day-Schwachstellen in Microsoft Exchange sind nur die Spitze des Eisbergs", warnt Chalvatzis. "Unsere Kunden und Partner benötigen in der heutigen Zeit mehr denn je eine Cloud-native und KI-basierte Sicherheitslösung, die sie vor den immer raffinierter werdenden Angriffen schützt." Die werde er Unternehmen zusammen mit Partnern anbieten.

Crowdstrike setzt beim Vertrieb konsequent auf Partner. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2017 aktiv, hat aber seine Tätigkeit mit der Ernennung von Tuncay Eren zum Director of Sales für die DACH-Region und der Beförderung der für den Channel zuständigen Katrin Schleunes zur Direktorin Central European Alliances vor gut einem Jahr noch einmal intensiviert. Der Dienst wird schon länger in Europa betrieben.

Mehr zum Thema

Crowdstrike sieht in Deutschland Potenzial für zusätzliche Partner

Crowdstrike erweitert Falcon-Plattform