Die kalifornische Ruckus Wireless, Inc. aus Sunnyvale, eine Tochter der Brocade Communications Systems, stellt mit Michael Frey ihren neuen Director Regional Sales CEE/CIS/Russia vor. Frey verantwortet den Vertrieb des Netzwerkspezialisten in den Märkten Mittel- und Osteuropas einschließlich Russlands.

Michael Frey bekleidete in den letzten 25 Jahren Führungspositionen sowohl in Start-Ups als auch bei namhaften Technologieanbietern. Seine Führungslaufbahn startete er 1993 bei Madge Networks. Es folgten Positionen bei Unternehmen wie etwa Olicom, Ericsson oder Dell. Wie Ruckus weiter mitteilt, war Frey Mitgründer des 1999 gegründeten IPv6-Forums und hat sich in verschiedenen Verbänden wie dem ECO-Verband, EuroCloud oder BDU engagiert.

"Michael Frey kommt in einer spannenden Phase der Veränderung zu Ruckus", sagt Nick Watson, Vice President EMEA bei Ruckus. "Mit seiner umfassenden Branchenerfahrung wird er uns dabei helfen, Ruckus Produkte und Lösungen in Deutschland und den übrigen mittel- und osteuropäischen Ländern noch bekannter zu machen. Wir freuen uns sehr, mit Michael den richtigen Partner hierfür gefunden zu haben." (KEW)