In der neu geschaffenen Rolle verantwortet nun der ehemalige Also-Mann Gericks die Bereiche Sales und Marketing bei der Netgo Group GmbH und soll diese weiterentwickeln. In mehr als 10 Jahren ITK- und Marketing-Erfahrung habe er ein umfangreiches Know-how in den Bereichen Unternehmensführung, IT-Providing, Solutions, Cloud und IoT aufgebauen können, heißt es weiter aus der Borkener Zentrale.

Langjähriger IT-Manager

Gericks war bisher ab 2013 beim Distributor Also in verschiedenen leitenden Positionen tätig, zuletzt als Senior Vice President des Vendor Managements. Auch vor seiner Zeit bei Also sammelte Gericks Erfahrungen in international tätigen Unternehmen, etwa beim Bankautomaten-Hersteller GRG Banking Equipment, wo er als Geschäftsführer für Lateinamerika in Mexiko tätig war und zudem das Auslandsmarketing in China aufbaute.

"Mit Michael Gericks haben wir einen absoluten Fachmann an unserer Seite, der mit seinem unternehmerischen Engagement und seiner langjährigen beruflichen Erfahrung sicherlich dazu beitragen wird, gemeinsam die Gruppe zu einem führenden IT-Lösungsanbieter in Deutschland zu entwickeln", freut sich Oliver Mauss, CEO der Netgo Group, auf die Zusammenarbeit.

"Bei der Netgo Group erwarten mich spannende Herausforderungen, auf die ich mich sehr freue", sagt Netgo-CCO Michael Gericks. "Ich sehe in der Netgo Group viele Potenziale, die ausgebaut werden können und bin voller Tatendrang mit meiner Erfahrung, diese Weiterentwicklung voranzutreiben."