Unicon will sein Angebot für Managed Service Provider (MSP) erweitern und vertiefen. Diese Aufgabe übernimmt bei dem Experten für End-User Computing und Anbieter des hardware-unabhängigen Betriebssystem eLux Michael Gutsch als MSP Channel Manager International. Gutsch bringt dafür langjährige Erfahrungen aus seinen vorherigen Stationen bei Datto und bei Sophos ein. Einblicke in den Bereich End-User Computing konnte er in seiner Zeit bei Dell gewinnen. Dort war er über 15 Jahre, zuletzt als Client Solutions Brand & Merchandising Lead.

"In meiner neuen Rolle als MSP Channel Manager bei Unicon ist es mein Ziel, das Unternehmen zur führenden Lösung für VDI-, DaaS- sowie Workplace-as-a-Service-Optimierung zu positionieren", sagt Gutsch. "Dazu werde ich mich auf eine vollständige Ausrichtung auf die Anforderungen von MSPs konzentrieren, sowohl in Bezug auf Lizenzmodelle und Prozesse als auch auf die Integration in das MSP-Ökosystem." Gutsch wird sich als erster Ansprechpartner für MSP-Partner von Unicon verstehen und ihnen als Berater zur Verfügung stehen.

MSP-Initiative von Unicon

"Wir freuen uns sehr, Michael Gutsch als Experte für MSP im Team begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche Erfahrung im IT-Channel wird uns dabei helfen, unser Engagement für MSPs weiter zu verstärken", erklärt Philipp Benkler, CEO von Unicon.

An Managed Service Provider richtet sich Unicon mit dem Angebot "Scout MSP". Das ermöglicht über eine automatisierte Management-Plattform eine einfache Verwaltung, Berichterstellung und Abrechnung. Benkler betont aber auch, dass man den Vertriebsweg MSP sowie Subskriptionen und SaaS zwar gut finde, aber keine Kunden dazu zwingen wolle: "Bei usn kann man nah wie vor auch klassische Lizenzen kaufen. Wir lassen den Partnern und den Kunden die Wahl."

Rasch wachsendes Chanel-Vertriebs-Team

Grundsätzlich ist Unicon schon lange "MSP-ready". Jetzt steht aber auch das Personal zur Verfügung, um das Angebot breiter in den Markt zu tragen. Insgesamt hat der Anbieter seine Belegschaft stark erweitert. Das Channel-Sales-Team besteht inzwischne aus über zehn Personen - und wächst weiter.

Zum Beispiel kam im Channel Sales im März diesen Jahres Martin Hummel neu dazu. Er war zuvor in Channel-Sales-Positionen bei Huawei, Dell, Netgear und Allied Telesis tätig. Außerdem trifft Gutsch bei seinem Arbeitgeber auch alte Bekannte: Mit Denis Brendlberger, der seit März 2021 Senior Partner Manager bei Unicon ist, hat bereits vier Jahre lang zusammen bei Sophos gearbeitet.