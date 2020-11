Datto hat Michael Gutsch zum Regional Sales Manager für die DACH-Region ernannt. Gutsch trat die Stelle bereits am 1. Oktober an. In seiner neuen Position verantwortet er den Ausbau des Vertriebs, das Wachstum des MSP-Partnernetzwerks und strategische Markteinführungen in der DACH-Region. Er tritt damit in die Fußstapfen von Markus Rex, der bei Datto seit Januar 2017 zunächst das Business Development verantwortete, bald darauf jedoch Country Manager DACH wurde und zuletzt Strategy Manger DACH war. Rex verließ das Unternehmen jedoch im Mai und ist nun bei Synaxon als Leiter Managed Services tätig.

Michael Gutsch kommt von Sophos, wo er seit 2016 das Geschäft mit Managed Service Providern aufgebaut hat. Zu Sophos kam Michael Gutsch von Dell. Seine Laufbahn begann er 1997 im Vertrieb bei Sony. Nach einer Zwischenstation als Musikproduzent ging Gutsch 2001 bei Dell erneut in den IT-Vertrieb. Dort hatte er anschließend unterschiedliche Manager-Positionen inne. Unter anderem war er Client Solutions Brand & Merchandising Lead und Senior Online Business Manager. Seine früheren Aufgaben bei Sophos hat inzwischen Lars Arndt übernommen.

"Mit Michael Gutsch haben wir eine Sales-Profi gewonnen, der hervorragend in der MSP-Community vernetzt ist und der die Bedürfnisse sowie die Herausforderungen des Channels in DACH genau kennt", erklärt Sanjay Singh, Chief Revenue Officer bei Datto. "Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben und unsere ambitionierten Wachstumsziele in der DACH-Region mit seiner Unterstützung zu realisieren", sagt Singh weiter.

"Datto hat sich in den letzten Jahren mit seinem bedingungslosen MSP-Fokus und mit seinen exzellenten Lösungen und Services einen Namen in der DACH-Region gemacht", sagt Michael Gutsch über seinen neuen Arbeitgeber. "Ich habe die beeindruckende Erfolgsgeschichte von Datto in den letzten Jahren mit verfolgt und bin sehr stolz darauf, jetzt ein Teil des Teams zu sein und den zukünftigen Erfolg von Datto in DACH mitzugestalten."