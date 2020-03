Die Proofpoint, Inc. hat den erfahrenen Vertriebsmanager Michael Heuer zum neuen Vice President DACH berufen. Der ausgewiesene Experte ist in seiner neuen Rolle für die Leitung des gesamten Geschäfts in der für Proofpoint strategisch wichtigen Region verantwortlich. Georgeta Toth, die bis vor kurzem als Senior Regional Director die Verantwortung für das Geschäft des Cybersecurity-Anbieters in Zentral- und Osteuropa hatte, wechselte Anfang März zu Rapid7.

Heuer ist seit Anfang März 2020 für das Unternehmenswachstum von Proofpoint in der Region verantwortlich und soll die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern weiter vertiefen. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der ITK- und Cybersecurity-Branche. Vor seinem Wechsel bekleidete Heuer leitende Positionen als VP, Sales- oder Managing Director bei Unternehmen wie UUNET-Worldcom, BT, Akamai, Acquia und zuletzt als Vice President Europe bei Mimecast.

„Wir haben in den vergangenen Jahren unser Geschäft in der gesamten EMEA-Region stark ausgebaut und uns dabei einen sehr guten Ruf im Bereich Cybersecurity erarbeitet“, sagt Martin Mackay, Senior Vice President EMEA von Proofpoint. „Michael Heuers eindrucksvolle Erfolgsbilanz und seine Art, sich und andere zu motivieren, werden uns dabei helfen, unsere Vision von IT-Sicherheit mit dem Menschen im Mittelpunkt auch in der DACH-Region umzusetzen.“

„Einige der angesehensten Unternehmen weltweit vertrauen auf Proofpoint als Partner im Bereich Cybersecurity“, erklärt der neue Regionalchef Michael Heuer. „Wir haben nun die außergewöhnliche Chance, das Unternehmenswachstum von Proofpoint in der DACH-Region noch stärker voranzubringen.“