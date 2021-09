Bei Net at Work, dem Anbieter des Secure-Mail-Gateways NoSpamProxy haben Michael Neef und Alexander Seidel als Doppelspitze die Leitung des Vertriebs übernommen. Ihre Hauptaufgabe ist der Ausbau des Channels. Dabei können sie auf kürzlich geschlossenen Distributionsvereinbarungen mit ADN sowie dem Cloud-Services-Distributor Fokus MSP aufbauen. Ebenfalls hilfreich sein dürfte die erst vor wenigen Wochen eingegangene Kooperation mit dem Systemhausverbund Nordanex. Daneben arbeiten die Paderborner auch weiterhin mit ihrem langjährigen - sozusagen lokalen - Distributionspartner Also zusammen.

Michael Neef ist bereits seit zehn Jahren im NoSpamProxy-Team von Net at Work. Er war dort zunächst Partner Manager und seit Oktober 2019 dann Senior Partner Manager. Alexander Seidel fing 2019 zunächst als Partner Manager an, und war zuletzt Key Account Manager bei NoSpamProxy. Davor war er GRC-Consultant (Governance, Risk & Compliance) bei der Schleupen AG, einem auf die Energie- und Wasserwirtschaft ausgerichteten Software und Service-Anbieter. In der gemeinsamen Funktion als Head of Sales NoSpamProxy arbeiten beide eng zusammen.

"Channel first ist bei uns mehr als nur eine Floskel"

"Wir sind stolz darauf, mit Michael Neef und Alexander Seidel ein starkes Duo zu haben, das unser Sales-Team führen wird", erklärt Stefan Cink, Leiter der Business Unit NoSpamProxy bei Net at Work. "Sie kennen die Lösung NoSpamProxy und die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden sehr genau. Mit ihrer Erfahrung im Channel werden sie den Ausbau unserer Partnerstrukturen mit doppelter Kraft voranbringen."

"Channel first ist bei uns mehr als nur eine Floskel" erklärt Michael Neef. "Wir leben dieses Commitment jeden Tag und bieten unseren Partnern eine bestmögliche Unterstützung." Sein Amtskollege Alexander Seidel verspricht zudem: "Mit unserem dreigliedrigen Partnerprogramm bieten wir eine niedrige Einstiegshürde für neue Partner, unterstützen beim erfolgreichen Markteintritt und stellen die Weichen für eine langfristige, nachhaltige und erfolgreiche Zusammenarbeit."

