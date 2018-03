Bereits in den vergangenen Monaten hat Bitglass Mitarbeiter für die Vertriebsregionen Großbritannien, Irland, Frankreich und Südeuropa sowie Afrika akquiriert. Scheffler soll das Partnernetzwerk in Mittel- und Osteuropa aufbauen sowie die Gesamtleitung der Sales-Teams in dieser Region Raum übernehmen. Bitglass agiert als so genannter Cloud Access Security Broker (CASB) und konkurriert in diesem Umfeld mit Anbietern wie AirWatch (VMware), MobileIron und SkyHigh.

Michael Scheffler blickt auf eine über 20jährige Berufslaufbahn in der IT-Security-Industrie zurück: Vor seinem Wechsel zu Bitglass war er für den Netzwerk-Security-Anbieter A10 Networks als Area Vice President Central Europe tätig. Davor hatte er Positionen als Regional Director bei Web-Security-Unternehmen wie Proofpoint und Websense inne, wo er jeweils die Zentral-Europa-Region verantwortete. Beruflicher Ausgangspunkt war für Scheffler der IT-Security-Anbieter Clearswift, den er als Leiter der DACH-Vertriebsregion sowie als Geschäftsführer von 1999 bis 2009 entscheidend mitgeprägt hatte.

Sein neues Tätigkeitsfeld bei Bitglass umschreibt Scheffler folgendermaßen: "Meine Aufgabe sehe ich verstärkt darin, Kunden bei ihrem Übergang in die Cloud zu unterstützen. Ich freue mich darauf, diesen Übergang zusammen mit unseren Partnern im Channel für alle gewinnbringend zu gestalten."

Eduard Meelhuysen, Vice President Sales EMEA, bei Bitglass, begründet so die neue Personalie: "Mit seiner umfangreichen Erfahrung, seiner Begeisterung für Cloud-Technologien sowie seiner Expertise für Security-Themen ist Michael Scheffler die ideale Besetzung, um unseren Kunden einen sicheren Cloud-Zugang zu ermöglichen und unser Partnernetzwerk auszubauen. Es freut uns, dass er unser Team verstärkt."

