Michael Schickram ist gerade mal 53 Jahre alt geworden. In der IT-Branche war er bekannt und beliebt - auch weil er ein offenes Wort immer schätzte. Sein Unternehmen im oberpfälzischen Schwandorf, die Schickram IT, galt einer der treuesten HP- und HPE-Partner.

Als Mitglied des Also Networks war Michael Schickram mehrere Jahre lang das Sprachrohr des deutschen Fachhandels gegenüber dem Distributor. Der Unternehmer pflegte auch enge Beziehungen zur Channel-Presse und informierte sie des Öfteren über Neuigkeiten aus der IT-Branche.

Einer der bedeutendsten Vertreter des Channels in Deutschland ist von uns gegangen. Wir bei ChannelPartner werden Michael Schickram als lebensfrohen und tatkräftige Menschen in unserer Erinnerung behalten. Wir trauern mit all seinen Angehörigen, Freunden und Geschäftspartnern.