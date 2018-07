Zum 1. Oktober 2018 wechselt Dr. Michael Stanka in die Geschäftsführung der Ratiodata GmbH. Dort übernimmt er das Ressort Services von Karlheinz Heine, der sich alsbald in den Ruhestand verabschieden will. Weitere Geschäftsführer sind Firmensprecher Martin Greiwe sowie Klemens Baumgärtel.

Derzeit ist Michael Stanka als Leiter Unternehmensstrategie und -entwicklung bei der Konzernmutter Fiducia & GAD IT AG tätig. Vor fast 18 Jahren stieg der promovierte Diplom-Physiker als Unix-Programmierer in das Vorgängerunternehmen GAD ein. Seine erste Führungsrolle übernahm Stanka 2002 und stieg über verschiedene leitende IT-Funktionen bis zu seiner heutigen Führungsrolle auf, die er seit 2015 ausfüllt.

"Dr. Michael Stanka passt sowohl fachlich als auch menschlich exzellent zu Ratiodata. Wir freuen uns sehr, zusammen mit ihm das Unternehmen weiter zu entwickeln", sagt Martin Greiwe als Sprecher der Geschäftsführung.

"Ich freue mich darauf, mit meinen Erfahrungen in Führungsverantwortung, im technischen Bereich und mit meinen Kenntnissen ab Herbst das Wachstum der Ratiodata als Geschäftsführer mitzugestalten", erklärt der designierte Geschäftsführer Michael Stanka. (rw)