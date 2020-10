Hanwha Techwin besitzt über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Kamera- und Bildverarbeitungstechnologien sowie eigener System-on-a-chip (SoC)-Lösungen. Das Unternehmen bietet nun über den Spezialdistributor Michael Telecom für Systemintegratoren in Deutschland das gesamte Portfolio der Wisenet-Produktlinie an.

Hanwhas Marke Wisenet umfasst eine umfangreiche Palette an analogen und IP-Videoüberwachungskameras, Aufzeichnungsgeräten und die Wisenet WAVE Videomanagement-Software. Darunter sind beispielsweise hochauflösende IP-Netzwerkkameras mit innovativen Funktionen und Wisenet7, dem leistungsstärksten Chipsatz des Unternehmens.

Neue Produkte und das Partnerprogramm

Wisenet7 liefert nicht nur klare und scharfe Bilder bei allen Lichtverhältnissen, sondern enthält auch führende Cyber-Sicherheitstechnologien, heißt es von Hanwha Techwin weiter. Wisenet7 ist zudem kürzlich durch das „UL Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)“ zertifiziert worden.

"Wisenet-Produkte und -Lösungen arbeiten zuverlässig und bieten echten Mehrwert durch ein interessantes Partnerprogramm und einen guten Service", erklärt Oliver Hemann, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung der Michael Telecom AG. „Hanwha Techwins kürzlich erweitertes STEP-Partnerprogramm bietet eine breite Palette an Wettbewerbsvorteilen für Systemintegratoren. Dazu zählen eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre, Preisnachlässe, Demo-Equipment sowie ein bevorzugter technischer Support.“