Der niedersächsische ITK-Spezialist Michael Telecom nimmt die OfficeMaster-Serie Ferrari electronic AG ins Sortiment und erweitert damit seine Produktpalette um Media-Gateways, für die Migration in die All-IP-Welt, aktuelle Fax- und Voicemail-Lösungen für IP und Cloud sowie MiFID-II-konforme Lösungen für den Telefonmitschnitt.

"Wir freuen uns, mit der Ferrari electronic AG einen der führenden Hersteller von hard- und softwarebasierten UC-Lösungen in unser Sortiment aufnehmen zu können", erklärt Magnus Michael, Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist der Michael Telecom AG.

Dazu Stephan Leschke, CEO der Ferrari electronic AG: "Bei der Auswahl dieses weiteren Distributionspartners war es uns wichtig, unser bestehendes Distributionsnetzwerk thematisch und branchenspezifisch sinnvoll auszubauen, um den Markt gemeinsam bestmöglich abzudecken und Wachstumspotenziale auszuschöpfen."

"Daher freut es uns sehr, mit der Michael Telecom AG einen anerkannten TK-Spezialisten in Deutschland als neuen Distributor begrüßen zu dürfen - mit seiner ausgezeichneten Expertise und seiner langjährigen Erfahrung in diesem technologischen Umfeld stellt er eine ideale Ergänzung in unserer Distributionslandschaft dar", ergänzt Leschke. (KEW)

