Der Storage-Bereich ist eines der Wachstumsfelder des Würzburger Spezialdistributors DexxIT. Nun hat sich der Grossist mit Michael Thedens einen Storage-Spezialisten an Bord geholt um das Storage-Geschäft weiter voran zu treiben.

Der neue Account Manager sieht besonderes Potenzial bei flash-basierte Lösungen, da sie wesentlich schneller und robuster als die klassischen Disk-Arrays oder Hybridsysteme seien. "Wobei ich mich mit DexxIT nicht nur auf den Verkauf von Server-SSDs und Server-Speicher fokussieren werde, sondern auf Lösungen mit Kooperationspartnern aus dem Server-Umfeld", kündigt Thedens an. DexxIT sei schon jetzt als Storage Spezialist sehr gut aufgestellt. "Umso mehr freut es mich, meine langjährige Erfahrung einbringen zu können und DexxIT ein neues Geschäftsfeld zu erschließen", erklärt der DexxIT-Neuzugang.

Thedens kommt vom Server-Spezialisten Happyware, bei dem er als Vertriebs- und Marketingleiter tätig war. Davor war er bei Acer im Education-Bereich aktiv. Weitere Speichererfahrung sammelte er bei Transcend.

Roadshow mit Micron

Thedens kann seine Expertise auch gleich unter Beweis stellen: Vom 4. Bis 7. Dezember begleitet er in seiner neuen Aufgabe die DexxIT Roadshow mit der Marke Micron. In vier Stationen in München am 4.12., in Neckarsulm am 5.12., in Frankfurt am 6.12. und in Hamburg am 7.12. werden die Neuheiten von Micron rund um das Segment Enterprise Storage gezeigt. Erstmals wird dort auch eine Komplettlösung präsentiert. Die Partnerunternehmen werden ebenfalls vertreten sein. "Die Roadshow ist für alle Unternehmen interessant, die einen hohen Speicherbedarf haben. Wir freuen uns schon jetzt auf interessante Gespräche und Diskussionen", meint Thedens. Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter www.dexxit.de/dexxit/micron-roadshow/ .