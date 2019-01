Als Chef der für Synnex strategischen Technologie-Sparte wird Urban unmittelbar dem CEO Dennis Polk unterstellt. Urban ist seit 28 Jahren in der IT-Branche und im Channel tätig. Zuletzt hatte er sechs Jahre lang eine weltweite Verantwortung bei Tech Data inne, davor unterstützte er neun Jahre lang diversen Startups mit seinen Know-how. Von 1990 bis 2003 agierte Urban als CEO und Chairman bei Actebis (heute: Also).

Synnex-CEO Dennis Polk ist voll des Lobs über seinen Neuzugang: "Michael bringt eine Fülle von Führungs- und Betriebserfahrung in diese neue Rolle ein. Mit seiner umfangreichen Branchenerfahrung und seinem Unternehmergeist wird er unser Managementteam hervorragend ergänzen. Unsere Partner und unser Vertriebsgeschäft werden vom neu zusammengesetzten und von Urban angeführten Technology Solutions-Distributions-Team profitieren."

Urban zeigt sich der neuen Herausforderung durchaus gewachsen: "Ich freue mich sehr, Synnex beizutreten. Der Channel befindet sich im Wandel und ich glaube, dass Synnex gut positioniert ist, um von den damit einhergehenden Veränderungen zu profitieren."

Synnex ist hauptsächlich auf dem amerikanischen Doppelkontinent vertreten, darüber hinaus existiert eine Niederlassung in Japan. In Europa hält der Distributor eine Minderheitsbeteiligung an Westcon-Comstor. Auf dem amerikanischen Doppelkontinent gehört Westcon-Comstor Synnex ganz. 2018 machte der US-amerikanische Broadliner durch eine 2,8 Milliarden Dollar teure Akquisition des Callcenter-Dienstleisters Convergys auf sich aufmerksam.