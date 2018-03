Die Peerless-AV aus Aurora in Illinois hat Anfang des Jahres Michaela Hirsch als Manager Sales Germany an Bord geholt. Hirsch soll unter anderem die Präsenz von Peerless-AV in Deutschland vergrößern, wobei sie mit Channel-Partnern und OEMs bei Projektimplementierung, Produkttraining, Events und Strategieplanung zusammenarbeiten wird.

Michaela Hirsch verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Vertrieb von AV-Lösungen und arbeitete in unterschiedlichen Positionen im Sales Management und Business-Development. Zu ihren Stationen gehören über zwölf Jahre bei Ingram Micro und zuletzt von 2013 bis 2017 als Key Account Managerin bei Sharp in Deutschland.

"Wir freuen uns sehr, Michaela Hirsch in unserem Export Sales Team zu begrüßen", sagt Melinda Von Horvath, Vice President Sales & Marketing EMEA bei Peerless-AV. "Mit ihrer langjährigen Branchenerfahrung und ihren starken Branchenkontakten ist sie eine große Bereicherung für das Unternehmen."

"Ich bin in einer aufregenden Zeit bei Peerless-AV eingestiegen", erklärt Michaela Hirsch. "Meine erste ISE ermöglichte es mir, deutschen Kunden erstklassige AV-Technologie-Produkte und -Lösungen von Peerless-AV zu präsentieren. Ich freue mich darauf, das Geschäft für diese und die vielen zukünftigen neuen Entwicklungen aufzubauen." (KEW)