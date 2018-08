Die OVH SAS, mit Hauptsitz im französischen Roubaix, ernannte zum Michel Paulin zum CEO der OVH Gruppe. Indem Gründer und Vorgänger Ocatve Klaba die Leitung an Paulin übergibt, könne er sich künftig voll und ganz der Rolle des Vorstandsvorsitzenden widmen, erklärt das Unternehmen.

Der international agierende ISP sieht sich in direkter Konkurrenz zu Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft (GAFAM) sowie den chinesischen Wettbewerbern Alibaba und Tencent. Inhaber Klaba ist überzeugt, dass „Europa ein Ökosystem europäischer Unternehmen aufbauen und entwickeln muss, um die digitale Unabhängigkeit gegenüber den Amerikanern und Chinesen zu bewahren."

Michel Paulin verbrachte die meiste Zeit seiner Karriere in der IT-, Telekommunikations- und Internetbranche. Er war unter anderem CEO von Neuf Cegetel, für die er den Börsengang leitete, Méditel und zuletzt SFR. Zudem hatte er weitere leitende Funktionen COO und Vorstand in diversen Unternehmen. Die Nominierung erfolgte, da OVH eine neue Etappe in der Entwicklung des Unternehmens einleitet und Paulin die Umsetzung der neuen Strategie „Smart Cloud" leiten soll. Einzelheiten dazu stellt OVH auf seinem Summit am 18. Oktober 2018 vor.

„Mit seiner Erfahrung und seiner Führung wird Michel Paulin uns helfen, die Umsetzung unserer neuen Strategie zu beschleunigen - mit ihm als CEO und mir als Vorstandsvorsitzendem", so Octave Klaba. „Ich bin überzeugt, dass seine persönlichen Qualitäten, verbunden mit der starken Unternehmenskultur unserer Teams, die Entwicklung der Gruppe sichern werden.“

„Es ist eine große Ehre für mich, zu OVH zu kommen“, kommentiert Michel Paulin. „Ich freue mich darauf, dieses Team von 2.500 Frauen und Männern auf vier Kontinenten mit seiner starken und einzigartigen Innovationskultur im Dienste seiner Kunden zu führen. Ich freue mich, mit Octave zu arbeiten; jeder kennt seine Vision, seine unternehmerische Stärke und seine große Menschlichkeit."