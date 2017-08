Die Also Deutschland GmbH stellt ab sofort das Microsoft 365 Business Preview in ihrem Cloud Marketplace zur Verfügung. Channel-Partner können die Vorabversion laut Distributor für bis zu vier Monate kostenlos nutzen.

Microsoft 365 Business enthält zusätzlich zu den Tools in Office 365 Business Premium Sicherheitsfunktionen sowie Upgrade-Rechte für Windows 10 Pro, Zero Touch Deployment, Mobile Application Management (MAM) und Mobile Device Management (MDM)-Fähigkeiten. Das Angebot soll insbesondere auf KMUs zielen und Also-Resellern helfen, die Produktivität ihrer Kunden zu steigern.

Also plant in den kommenden Monaten eine tiefere Integration in den Cloud Marketplace, inklusive Windows AutoPilot und MDM-Fähigkeiten. Damit werde die Bereitstellung von Microsoft 365 Business für neue Kunden automatisiert und vereinfacht, werben die Soester.

Weitere Integration geplant

Ab dem vierten Quartal wird Microsoft 365 Business auch als Teil von Workplace as a Service (WaaS) angeboten, einer Komplettlösung aus Hardware, Software, Lizenzen, Dienstleistungen, Finanzierung und Support in einem Paket. WaaS steht für skalierbare, flexible und einfache IT für KMU auf Basis eines Vertrags mit monatlicher Zahlung und vollständiger Verwaltung über Also.

"Wir arbeiten mit Microsoft seit einigen Monaten zusammen, um für kleine und mittelständische Unternehmen ein modernes Arbeitsplatz-Erlebnis zu schaffen. Microsoft 365-Business und unsere Cloud-Marketplace-Plattform helfen unseren Channel-Partnern dabei, die Profitabilität zu erhöhen, Sicherheitsbedürfnisse zu adressieren und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten", sagte Jan Bogdanovich, Chief Transformation Officer bei Also.

Weitere Informationen und den Zugang zum Also Cloud Marketplace finden interessierte Reseller unter diesem Link. (KEW)