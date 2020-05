Microsoft hat die Produktbestimmungen angepasst. Sie sind Teil jedes Volumen-Lizenzvertrages. Demnach können Kunden beim Umstieg von On-Premise-Lizenzen mit Software Assurance (SA) auf Abo-Lizenzen, etwa wie Office 365, ihre käuflich erworbene Software ab sofort zumindest während der Laufzeit des Abonnements, nicht mehr weiterverkaufen. Darauf hat der Software-Händler Lizenzdirekt aufmerksam gemacht.

"Microsoft beschränkt damit also durch die Hintertür das gesetzlich verankerte Recht der Kunden, ihre nicht mehr benötigten Softwarelizenzen zu veräußern - und nimmt darüber hinaus anderen Kunden die Möglichkeit, diese Software günstig zu erwerben. Das bedeutet für Kunden als auch den Gebrauchtsoftware-Markt insgesamt einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden", beklagt Andreas E. Thyen, Präsident des Verwaltungsrats von Lizenzdirekt. Seiner Ansicht nach bestehen "berechtigte Zweifel, ob eine solche Kopplung von On-Premise- und Miet-Lizenzen zulässig ist." Er warnt Unternehmen daher davor, "vorschnell umzusteigen und sich der europarechtlich verankerten Freiheiten berauben zu lassen".

Änderungen für Firmen beim Umstieg auf Abo-Modelle

Microsoft-Kunden, die On-Premise-Lizenzen mit Software Assurance (SA) erworben hatten, können unter bestimmten Voraussetzungen bereits seit einiger Zeit Abonnement-Lizenzen vergünstigt erwerben. Intern spricht Microsoft hier von Abos "aus SA-ALs", "from SA" oder auch "SA-SLs". Offiziell ist die Bezeichnung des Tarifs "Office 365 (E1, E3, E4, E5) from SA".

Neu ist, dass beim Umstieg eine laufende "Software Assurance" zu einer Lizenz nicht mehr ausreicht. Kunden müssen nun auch die "Qualifizierenden Lizenzen" während der gesamten Dauer ihres Abonnements behalten. Bei "Office 365 (E3, E4, E5) from SA" wären das zum Beispiel "Office Professional Plus" und die "Core CAL Suite".

Thyen weist darauf hin, dass seit der Entscheidung des EuGH im Jahre 2012, "der Erwerber solcher Software gerade Eigentum hieran erwirbt und daher hierüber entsprechend ohne Zustimmung des Herstellers verfügen darf" und kritisiert, dass Microsoft mit den aktuellen Änderungen in den Produktbestimmungen Kunden dieses Recht zum Weiterverkauf der On-Premise-Lizenzen nehmen wolle.

"Während bislang nur kein Umstieg mehr zurück vom Abonnement zur (aktuellen) Lizenz mit SA beim Weiterverkauf der Lizenz denklogisch möglich war, wird ein solcher Verkauf jetzt praktisch verhindert", fasst Thyen zusammen. Die Sicht von Microsoft auf diesen Sachverhalt ist derzeit noch unklar. Eine Anfrage von ChannelPartner liegt dem Konzern vor. Sobald das Unternehmen geantwortet hat, werden wir hier darüber berichten.

Auswirkungen auf den Markt für Gebrauchtsoftware

Thyen fürchtet, dass für den Handel mit gebrauchter Software aus dem durch die Änderungen reduzierten Verkauf von Lizenzen erhebliche Probleme bei der Erfüllung der Nachfrage entstehen könnten. Die Änderung werfe auch die Frage auf, ob die vieldiskutierte Frage nach der Offenlegung der Rechtekette, wirklich nur der Transparenz diene: "Durch die Offenlegung großer Volumina aus Enterprise Agreements (EA) könnte Microsoft auf die praktische Relevanz des vorliegenden Themas erst gestoßen worden sein. Dies mag Begehrlichkeiten geweckt haben und zum unterschwelligen Angriff auf das geltende Recht geführt haben", mutmaßt Thyen.

Andere Händler und Vermittler von Gebrauchtsoftware sind derzeit mit ihrer Einschätzung noch zurückhaltender als Thyen. Sowohl Usedsoft als auch die Preo AG und Vendosoft lassen von ihren Anwälten die rechtlichen Auswirkungen derzeit prüfen. Sie wollen daher verständlicherweise noch keine Stellungnahme zur rechtlichen Bedeutung der Änderungen der Lizenzbedingungen des Softwarekonzersn abgeben.

"Moralisch ist das Verhalten von Microsoft für mich mehr als fragwürdig", zeigt sich etwa Boris Vöge, Vorstand der Preo AG, verärgert. "Auf der einen Seite wird in der aktuellen Covid-19 Krise vermeintlich großzügig Microsoft Teams teils kostenlos als Unterstützung für Unternehmen angeboten, auf der anderen Seite aber die Verwertung von Altlizenzen beim Umstieg auf Microsoft 365 durch Unternehmen verhindert, um den Markt für den Wettbewerb zu schließen. Typisch Microsoft, typisch amerikanisch."

Usedsoft sieht das von der Änderung betroffene Szenario dagegen relativ entspannt als "Sonderfall" an. Schließlich bezögen sich die Änderungen "ausschließlich auf Lizenzen mit Software Assurance (SA) und sind nur dann relevant, wenn ein Unternehmen von einer SA-Lizenz auf das Mietmodell umsteigt." Für Kunden in dieser Konstellation sei ws durchaus ärgerlich, dass die betroffenen SA-Lizenzen nicht mehr auf dem Gebrauchtmarkt angeboten werden können, wenn dabei das permanente Nutzungsrecht wegfällt. In der Praxis spiele das aber für Usedsoft keine große Rolle, weil ausreichend Volumenlizenzen zur Verfügung stünden, die vollkommen unabhängig von den SA-Verträgen seien.

Auch Björn Orth hält rechtliche Schritte wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht für geboten. Der Geschäftsführer von Vendosoft teilt dennoch grundsätzlich die Bedenken des Lizenzdirekt-Chefs Thyen. So müsse man zum Beispiel prüfen, ob die einseitige Änderung wesentlicher Vertragsbestimmungen durch Microsoft während laufender Geschäftsbeziehungen zulässig sei, ob es kartellrechtliche Einwände gebe und ob die Änderungen geltender Rechtsprechung entgegen stehen oder die geänderten Klauseln aufgrund von Intransparenz und Unangemessenheit als unwirksam erklärt werden können.

Im Gespräch mit ChannelPartner wollte er sich aber nicht an umfassenden Mutmaßungen über die Beweggründe von Microsoft beteiligen. Er hält es aber durchaus für möglich, dass die Auswirkungen auf den Markt für Gebrauchtsoftware eher eine Nebenwirkung als primäres Ziel der Änderung sind.

"Bis zu ihrer Klärung werden die oben genannten Fragen vermutlich eine gewisse Verunsicherung aufwerfen", so Orth. "Unternehmen, die sich mit dem Gedanken tragen, ihre SA-Lizenzen beim Gang in die Cloud zu veräußern, könnten vorerst zurückhaltender agieren. Das würde unweigerlich zu Preiserhöhungen im Gebrauchtsoftware-Markt führen – wohlgemerkt für die jeweils neuesten Microsoft-Lizenzen aus SA-Verträgen. Auf alle anderen Lizenzmodelle hat die Regelung keinen Einfluss."