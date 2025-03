Die drei US-Hyperscaler Amazon Web Services (AWS), Google Cloud und Microsoft decken den weltweiten Bedarf an Cloud-Infrastruktur zu etwa zwei Dritteln. Eine ähnlich beherrschende Marktstellung weisen sie auch in Deutschland und Europa auf. Angesichts der derzeitigen US-Politik werden aber die Rufe nach mehr europäischer digitaler Souveränität lauter.

Schon jetzt sorgt die Trump-Administration für höhere Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen „made in Europe“ – etwa bei OVH Cloud, Ionos und StackIT. Bei der von Context 2024 durchgeführten Befragung von Resellern und Systemintegratoren nach ihren bevorzugten Cloud-Providern spielte dieser Aspekt noch keine so große Rolle. Dennoch schaffte es neben Ionos ein weiterer deutscher Anbieter, die Deutsche Telekom, in die Riege der beim Channel beliebtesten Cloud-Infrastruktur-Anbieter aufgenommen zu werden. Gleichzeitig stieg Ionos in der Gunst der Reseller auf und verdrängte AWS vom zweiten Rang.

Sieger in der Kategorie „Cloud Solutions“ wurde – wie in den Vorjahren – Microsoft. Man muss dem Softwarekonzern aber auch zugutehalten, dass er sehr viel Ressourcen in die Ausbildung seiner Partner steckt. Das wird dann eben honoriert. Fast 70 Prozent der von Context befragten Cloud-Partner des Softwarekonzerns bescheinigen Microsoft gute beziehungsweise sehr gute Leistungen bei technischen und vertrieblichen Schulungen sowie bei der Erteilung von Zertifizierungen. Gar 87 Prozent der befragten IT-Dienstleister benoten die Performance der Cloud-Produkte von Microsoft mit gut beziehungswese mit sehr gut – ein Wert, den keine andere Cloud-Plattform erreicht.

Allerdings schwächelt Microsoft nach Ansicht der befragten Reseller bei der Weitergabe von Kundenanfragen („Leads“) – hier machen die Wettbewerber offenbar einen besseren Job. In der Tat dürfte es äußerst interessant werden, wie sich die aktuelle politische Lage auf die Ergebnisse im nächsten Jahr auswirken wird. Denn die Context-Umfrage zur Ermittlung der Channel-Excellence-Award-Träger 2025 wird bereits im ersten Halbjahr 2025 starten.

Cloud Solutions - diese Kategorie umfasst Cloud-Lösungen Produktkategorie-übergreifend.

Channel Excellence Award 1. Microsoft (1) Preferred Vendor 2. Ionos Cloud (3) 3. AWS (2) 4. Google Cloud Platform (-) 3. Deutsche Telekom (-)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

