Nachdem Microsoft erneut Änderungen an Copilot vorgenommen hat, liefert man nun die neue Version an alle Windows-Nutzer aus. Es handelt sich dabei um eine native App, die direkt in Windows 11 eingebunden ist und das Erlebnis von Grund auf neu denken soll.

Laut ersten Testern funktioniert die neue Copilot-App damit noch besser als die ChatGPT-App. Das soll vor allem daran liegen, dass Copilot fast ohne Verzögerungen arbeitet und antwortet, und dabei auch wenig Speicherplatz benötigt.

Was ist der neue Copilot?

Microsoft hat die Copilot-App von Grund auf neu entwickelt und dabei Windows-Technologien wie XAML und WinUI genutzt. Die App ist direkt in Windows 11 integriert und damit noch leichter nutzbar. Zuvor war sie noch in der Seitenleiste versteckt oder konnte nur als Web-App genutzt werden.

Mit dieser nativen Einbindung verfügt Copilot jetzt auch über eigene Steuerelemente, ein Taskleistensymbol sowie einen Bild-im-Bild-Modus. Außerdem kann die Copilot-App deutlich schneller Antworten generieren. Dabei sollen im Schnitt nur 50 bis 100 MB RAM verwendet werden.

Über die neue Seitenleiste kann man schnell ein Gespräch mit der KI starten und im Verlauf nachsehen, welche Antworten die App bisher geliefert hat.

Bessere Einbindung

Durch die native Einbindung in Windows 11 soll Copilot zudem in der Lage sein, das System besser zu verstehen und damit nützlichere Lösungen anzubieten. Je nachdem, welche Komponenten und Programme Sie nutzen, kann Copilot nun passende Antworten generieren und Tipps dazu geben.

Momentan ist es zwar noch nicht möglich, Copilot zu nutzen, um Windows 11 zu steuern. Doch möglicherweise wird das mit einer der nächsten Versionen eingeführt. Zumindest scheint die KI-App jetzt aber einen deutlich besseren Eindruck zu machen als zuvor.

Wie bekommt man die neue Copilot-App?

Microsofts Copilot-App wird aktuell im Windows Insider Programm (alle Kanäle) ausgerollt. Es handelt sich um Version 1.25023.101.0 von Copilot. Tester erhalten die neue Version im Laufe der Woche, falls sie nicht bereits damit versorgt wurden. Wann alle anderen Windows-11-Nutzer den nativen Copilot erhalten, ist noch nicht bekannt. (PC-Welt)