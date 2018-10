Seit heute sind die neuen Surface-Modelle von Microsoft auf dem deutschen Markt verfügbar. Privatkunden können das neue Surface Pro 6 und den Surface Laptop 2 über den Fachhandel oder den Microsoft-Store bekommen. Geschäftskunden werden nur über den Channel bedient. "Über die Kombination von innovativer Hardware und produktiver Software setzen die neuen Surface-Geräte die Erfolgsgeschichte in Punkto Design, Leistung und Mobilität konsequent fort", so Henrik Schäfer, Leiter des Geschäftsbereichs Surface Consumer und PC Zubehör bei Microsoft Deutschland. Seit August ist bereits das neue Surface Go erhältlich.

Das Surface Pro 6 soll eine Akku-Laufzeit von bis zu 13,5 Stunden bieten und ist mit einem 12,3 Zoll großen PixelSense-Touch-Display ausgestattet. Die Tastatur ist wie bei den früheren Modellen als Type-Cover andockbar. Die integrierte Kamera wurde auf 8 Megapixel erweitert. Neu ist, dass es dieses Modell erstmals auch in Mattschwarz zu kaufen gibt.

Der Surface Laptop 2 soll sogar eine Laufzeit von bis zu 14,5 Stunden erreichen. Das Display hat bei diesen Modellen einen Durchmesser von 13,5 Zoll. Das Notebook ist in vier Farbvarianten, darunter ebenfalls erstmals Mattschwarz, erhältlich.

Als Betriebssystem stehen sowohl Windows 10 Home für Privatanwender als auch Pro für Geschäftskunden zur Verfügung. Der Arbeitsspeicher liegt bei 8 oder 16 GByte, der SSD-Speicher bei 128, 256, 512 oder 1024 GByte. Kunden können außerdem zwischen einem Intel Core i5 oder i7 der achten Generation wählen. Als Grafikeinheit dient eine Intel UHD 620.

Die Preise beginnen für die neuen Surface-Pro-Modelle für Privatanwender bei 1.049 Euro (jeweils UVP, inklusive Mehrwertsteuer) und für Geschäftskunden bei 1.149 Euro. Der neue Surface Laptop 2 liegt bei minimal 1.149 Euro für Privatkunden und 1.349 Euro für Geschäftskunden.

Als Bezugsquelle für die Pro-Modelle listet die Handelsvergleichsplattform ITscope bislang everIT, CLS, Tech Data, Also und Wortmann und für den neuen Laptop unter anderem Think About IT, SFC, everIT, Tech Data, Systeam, api, pilot und COS auf.