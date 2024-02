Microsoft Copilot Pro im Test

Mitte Januar 2024 hat Microsoft mit Copilot Pro ein neues Angebot im Bereich Generative AI (GenAI) angekündigt, das die Technologie hinter ChatGPT in Microsofts Office-Apps integriert. Ein Copilot-Pro-Abo soll Anwender dabei unterstützen,

Word-Dokumente zu schreiben,

mit Excel-Tabellen zu arbeiten,

PowerPoint-Präsentationen zu erstellen,

E-Mails in Outlook zu verfassen,

Notizen in OneNote anzulegen, sowie

Fragen zu allen geöffneten Dateien zu beantworten.

Wie haben uns Copilot Pro im Test genauer angesehen und sagen Ihnen ganz konkret, was Microsofts KI-Assistent kann - und ob es sich lohnt, dafür zu bezahlen.

Copilot vs. Copilot Pro vs. Copilot M365

Ursprünglich hatte Microsoft 2023 seinen Chatbot auf GenAI-Basis mit einem Bing-Branding veröffentlicht. Wenig später war die Nomenklatur "Bing Chat" allerdings schon wieder Geschichte und wurde durch Copilot ersetzt. Das Produkt gibt es inzwischen in dreierlei unterschiedlichen Iterationen:

Copilot heißt die kostenlose Standard-Version. Sie ist in Windows 11 integriert (und wird derzeit auch in Windows 10 eingebettet). Auf diese Version greifen Sie online oder über die entsprechenden Apps für iOS und Android zu.

Mit Copilot Pro eröffnen sich zusätzliche Funktionalitäten - insbesondere stehen mit der kostenpflichtigen Version des Assistenten KI-Funktionen in Word, Excel, Powerpoint und Co. zur Verfügung. Dieses Produkt richtet sich an Privat- und Einzelpersonen respektive Poweruser.

Copilot für Microsoft 365 richtet sich hingegen an Nutzer in Unternehmen. Dieses Angebot ist etwas teurer als Copilot Pro und integriert KI nicht nur in Office-Anwendungen: Über Microsoft Graph ist es möglich auf sämtliche Unternehmensdaten zuzugreifen. Das ermöglicht beispielsweise, Word-Dokumente auf Grundlage des Inhalts einer E-Mail verfassen zu lassen.

Copilot Pro: Preisgefüge und Verfügbarkeit

Die Kosten für ein Copilot-Pro-Abo belaufen sich auf 22 Euro pro Benutzer und Monat. Eine kostenlose Testversion steht nicht zur Verfügung. Wenn Sie also erst einmal experimentieren möchten, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich für einen Monat zu verpflichten. Allerdings entstehen Ihnen weitere Kosten, wenn Sie die Funktionen von Copilot Pro auch in Office-Anwendungen nutzen möchten. Das erfordert ein weiteres Abonnement. Dabei haben Sie die Wahl zwischen:

Microsoft 365 Family (2 bis 6 Nutzer, 99 Euro pro Jahr) und

Microsoft 365 Single (1 Benutzer, 69 Euro im Jahr).

In vielerlei Hinsicht ist Copilot Pro Microsofts Antwort auf OpenAIs ChatGPT Plus. Was den Preis angeht (ChatGPT Plus kostet 20 Dollar pro Monat), nehmen sich die beiden Angebote nicht viel. Die Integration mit Office-Apps ist an dieser Stelle das wesentliche Alleinstellungsmerkmal von Copilot Pro. Wie Copilot selbst ist auch Copilot Pro derzeit noch nicht weltweit verfügbar. Einem Einsatz im DACH-Gebiet steht jedoch nichts im Weg.

Copilot Pro: Features

Microsoft wirbt mit folgenden Funktionalitäten um Copilot-Pro-Abonnenten:

Die Möglichkeit, Copilot in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote zu aktivieren (nicht nur in Form einer Chat-Seitenleiste).

Vorrangiger Zugriff auf die Large Language Models (LLMs) GPT-4 und GPT-4 Turbo . Das resultiert in minimierten KI-Antwortzeiten.

Die Option, mit Hilfe von Microsoft Designer (und DALL-E 3) Bilder auf KI-Basis schneller zu generieren und zu bearbeiten.

Für die Zukunft plant Microsoft zudem einen "Copilot GPT Builder" in Copilot Pro zu integrieren. Dieser soll individuelle Copilot-Instanzen ermöglichen, die auf ein spezifisches Thema zugeschnitten sind. Sämtliche verfügbaren Features von Copilot Pro sind plattformübergreifend - stehen also auch über die Mobile Apps zur Verfügung.

Copilot Pro im Test: Office-Apps mit KI nutzen

Die wesentliche Frage ist dabei: Wie gut funktionieren die Copilot-Pro-Features in der Praxis? Vorweg nehmen können wir schon einmal, dass die Integration mit Word, Excel, Powerpoint und Co. wesentlich besser ist, als die allgemeine Copilot-Integration in Windows.

Als Beispiel die Integration mit Word im Überblick:

Wenn Sie ein neues Dokument beginnen, wird ein Fenster angezeigt, das einen "Entwurf mit Copilot" ermöglicht. Hier können Sie die KI beispielsweise auf Prompt-Basis bitten, Texte zusammenzufassen oder neu zu erstellen. Auch Formattierungs- oder Design-Wünsche werden berücksichtigt.

In jeder neuen Textzeile sehen Sie ein klickbares Copilot-Symbol, das den KI-Assistenten aktiviert.

Auch im oberen Menüband von Word befindet sich rechts neben "Editor" nun ein Copilot-Button.

Sie können zudem mit der rechten Maustaste auf einen Text klicken und Copilot im Kontextmenü anwählen, um den betreffenden Text neu zu schreiben.

Im Vergleich zur enttäuschenden Copilot-Seitenleiste, die Sie eventuell aus Windows 11 kennen, ist das ein großer Sprung. Ganz allgemein ermöglicht ein Copilot-Pro-Abo, "anständig" mit Office-Dokumenten zu arbeiten und - je nach Task - eine Menge Zeit einzusparen. Die Möglichkeit, Texte über Copilot umzuformatieren ist nur ein Beispiel dafür. Auch Aufgaben wie eine Standard-Kündigung oder einen Beschwerdebrief zu erstellen, erledigt Copilot zuverlässig.

Dei der Arbeit mit Powerpoint zeigte sich jedoch auch, dass die Output-Qualität von Copilot Pro mit der der eingegebenen Prompts zusammenhängt. Wenn Sie den KI-Assistenten eine Powerpoint-Präsentation zusammenstellen lassen möchten, steht und fällt das Ergebnis mit dem Detailgrad Ihrer Anweisungen. Mit anderen Worten: Sie sollten nicht erwarten, dass Copilot Pro aus einem Halbsatz ein Business-taugliches Dokument erzeugt.

Im Vergleich zum Unternehmens-Abo Copilot für Microsoft 365 fühlte sich Copilot Pro im Test allerdings auch ein wenig nach "Disconnect" an: Es ist nicht möglich, Informationen aus mehreren Dokumenten oder E-Mails zu verarbeiten.

Copilot-Pro-Funktionen kostenlos nutzen

Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass Sie einige der besprochenen Features auch über die kostenlose Copilot-Version nutzen können. Zum Beispiel:

bietet Microsoft Designer für alle Besitzer eines Microsoft-Kontos die Möglichkeit, KI-Bilder zu generieren.

Ist es möglich, Copilot Fragen zu PDF-Dateien oder Webseiten zu stellen, indem Sie diese in Microsoft Edge öffnen und die Seitenleiste nutzen.

kann die Copilot-Seitenleiste des Microsoft-Browsers Sie auch dabei unterstützen, E-Mails, Artikel, Blogposts oder Ideensammlungen zu erstellen. Die Inhalte lassen sich auch in Outlook-E-Mails oder Office-Dokumente einfügen.

Copilot Pro: Testfazit

Wie bereits erwähnt, liegen Copilot Pro und ChatGPT Plus preistechnisch auf Augenhöhe. Und auch unter der Haube gibt es Ähnlichkeiten - schließlich nutzen beide Produkte dieselbe zugrundeliegende Technologie von OpenAI, auch was die Bilderzeugung angeht. Das Feature, das dabei für viele Anwender das Pendel in Richtung Microsoft ausschlagen lassen dürfte, ist die insgesamt gelungene Integration in die Office-Apps. Sollte sich das Windows-Team bei Microsoft von diesem Beispiel inspirieren lassen, steht in der Zukunft auch eine beeindruckende Windows-KI-Integration ins Haus.

Ob es sich für Ihren spezifischen Fall lohnt, ein Copilot-Pro-Abonnement abzuschließen, sollten Sie mit Blick auf Ihre Nutzungsgewohnheiten und den Einsatzzweck abwägen. Dabei können beispielsweise folgende Fragen eine Rolle spielen:

Verbringen Sie viel Zeit damit, repetitive Tasks abzuarbeiten, also etwa um Office-Dokumente zu durchsuchen oder Standarddokumente zu erstellen?

Würden Sie von einer KI-Assistenz profitieren, die in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote integriert ist?

Wenn Sie beide Fragen bejahen können, könnte Copilot Pro sowohl Ihrer Produktivität als auch Ihrem Zeitmanagement sehr zuträglich sein. Nur eines sollten Sie in Zusammenhang mit Copilot - und KI generell - nicht tun: Wunder erwarten.

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Computerworld.