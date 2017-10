Mit Windows 10 Fall Creators Update, welches am 17. Oktober erscheint, will Microsoft unter anderem auch die Mauer zwischen mobilen Geräten und Windows-10-Geräten einreißen. Sprich: Inhalte sollen einfacher über alle Plattformen hinweg ausgetauscht werden können. Passend dazu hat Microsoft nun auch Microsoft Edge für die Plattformen Android und iOS angekündigt. Außerdem wird auch der Microsoft Launcher für Android erscheinen. Alle Teilnehmer der Windows 10 Insider Preview können sich auf dieser Seite anmelden und erhalten die Möglichkeit, Microsoft Edge Preview for iOS and Android vorab zu testen. Los geht´s zunächt mit der Vorabversion von Edge für iOS, die auch ab sofort über Testpilot verfügbar ist. In Kürze folgt dann auch die Android-Variante. Der Microsoft Launcher für Android ist ebenfalls ab sofort verfügbar. Zunächst jeweils nur in englischer Sprache, aber die anderen Sprachversionen soll nach und nach in naher Zukunft folgen.



Beim mobilen Edge-Browser werden über das Microsoft-Konto alle Lesezeichen, der Verlauf, die Tabs, Einstellungen und die Leseliste synchronisiert. Das Arbeiten mit dem Browser und der Umgang mit dem Internet soll damit deutlich erleichtert werden. Und dadurch, so heißt es seitens Microsoft, werde auch ein vielfach geäußerter Wunsch der Windows-10-Nutzer erfüllt. Nicht nur Daten werden synchronisiert, sondern auch die zuletzt getätigte Aufgabe. Die Website, die man eben noch im Büro auf dem Windows-10-Rechner betrachtet hat, wird unterwegs auf dem Smartphone beim Öffnen des Edge-Browsers angezeigt.

Der Microsoft Launcher ist nur für Android verfügbar, weil nur Android die Veränderung des Start-Bildschirms über einen Launcher erlaubt. Microsoft preist den eigenen Launcher als den schönsten, leistungsfähigsten und anpassbarsten Launcher für Android an. Auch hier werden die zuletzt geöffneten Dokumente, Fotos und andere Inhalte mit dem PC synchronisiert. Außerdem dürfen Kontakte als Icons auf den Startbildschirm abgelegt werden, um so schneller mit ihnen in Verbindung treten zu können. Microsoft Launcher ist übrigens eine Weiterentwicklung des äußerst erfolgreichen und gut bewerteten "Arrow Launcher", der von Microsoft Garage entwickelt wurde. Alle bisherigen Nutzer der Beta von "Arrow Launcher" erhalten nun den Microsoft Launcher in der Vorabversion. Falls Sie Interesse an der Beta haben, dann können Sie sich hier auf Google Play für die Teilnahme an der Beta bewerben. (PC-Welt)