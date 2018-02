Microsoft hat in Deutschland vier weitere Partner in sein Mixed Reality Partner Programm aufgenommen. Hinzugekommen sind data experts, medialesson, RE'FLEKT und VISCOPIC. Erst im Dezember hatte der Konzern mit Holo-Light, ANIMA RES, 3spin und Axians ebenfalls vier neue Partner bekannt gegeben. DasMixed Reality Partner Programmgibt es in Deutschland seit März 2017. Erster Teilnehmer war damals Zühlke Engineering.

Mit dem Programm will Microsoft Entwicklung und Vermarktung innovativer Mixed-Reality-Lösungen unterstützen. Als Beispiele nennt der Konzern Live-Video-Anwendungen, die digitale Erweiterung realer Objekte oder auch Trainings- und Service-Angebote für die Industrie. Als Basis für derartige Lösungen sieht Redmond seine Datenbrille HoloLens.

Die kommt bei den Partnern gut an. Chris Papenfuß, TeamleiterHolographic bei data expertsetwa sieht HoloLens als "die führende Technologie im Bereich Mixed Reality." Von der Teilnahme am Partnerprogramm erhofft sich das Unternehmen, das an den Standorten Neubrandenburg, Berlin und Magdeburg mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigt, direkten Zugriff auf das Know-How von Microsoft und eine Bekanntheitssteigerung für die eigenen Lösungen.

Ähnliche Beweggründe hatte auch Philipp Bauknecht, CEO des neuen Microsoft-Partnersmedialesson. Das Unternehmen mit Sitz in Pforzheim und München zeigte kürzlich für seinen Kunden Porsche, wie sich Mixed Reality in der Industrie nutzbringend einsetzen lässt. Dazu griff es auf seine Expertise mit der von PTC angebotenenAugmented-Reality-Plattform Vuforiazurück. Durch das damit mögliche markerlose Tracking können Fahrzeug-Designer bei dem Autobauer nun reale Objekte ohne Anbringung von Markierungen digital erweitern.

Brother AirScouter

Der auf der CeBIT 2016 vorgestellte AirScouter bietet mit 720p eine doppelt so hohe Auflösung wie der Vorgänger. Dem japanischen Hersteller Brother zufolge kommt das unter anderem der Assemblierung hochdiffiziler Bauteile in der Produktion zugute. Brother AirScouter Drohne

Die Steuerung von Drohnen wird als Anwendung für Head-Mounted Displays wie Brothers neuer Airscouter immer wichtiger. Die Auflagen für das Betreiben dieser unbemannten Flugobjekte sind von Land zu Land unterschiedlich. Samsung Gear VR

Samsung hat mit der Gear VR sicherlich viel zur Verbreitung der VR-Brillen beigetragen. Technologiepartner Oculus VR liefert die Software für 360°-Panoramabilder, mit denen Hotels und andere Einrichtungen werben können. Google Cardboard

Für Kreti und Pleti einst unbezahlbar, hat Google mit den Cardboard dazu beigetragen, die Einstiegspreise für einfache VR-Brillen auf bis zu unter 10 Euro zu senken. Samsung Gear VR

Samsung hat mit der Gear VR Anfang 2016 trotz mancher Kritik wichtige Weichen für die weitere Verbreitung von VR- und AR-Datenbrillen gesetzt. Einer der ersten professionellen Anwender war der Reiseriese Thomas Cook. Oculus Rift

Die Oculus Rift, hier mit CIT John Carmack, wird in Gamer-Kreisen seit 2012 als "Mutter der VR-Brillen" gefeiert, dabei hat sich das Consumer-Interesse damals lediglich neu geweckt. Zeiss VR One

Zeiss hat die 3D-Brillen nicht erfunden, leistet seit Jahren aber wichtige Pionierarbeit. Virtual Reality von Diginetmedia

Auch wenn Zeiss dafür wirbt, ist Diginetmedia aus Schneeberg im Erzgebirge bei der Entwicklung von 3D-Anwendungen für Touristik-Hotspots auf eine Plattform oder einen Brillenanbieter nicht festgelegt. Das Bild zeigt eine Luxus-Hotelanlage in Qasr Al Sarab, beliebtes Reiseziel in Abu Dhabi. Smart Glasses bei Bechtle

Bechtle hat zusammen mit SAP Wege erkundet, das Picking im Warenlager unter Zuhilfenahme von Datenbrillen neu zu definieren und zu revolutionieren. Zum Einsatz kamen dabei sowohl Brillen von Epson als auch von Vuzix. Epson Moverio BT-300

Epson entwickelt die halbtransparenten Datenbrillen der Moverio-Reihe stetig weiter. Die auf dem Mobile World Congress 2016 in Barcelona vorgestellte neue Moverio BT-300 mit OLED-Displays soll sich unter anderem für Drohnenpiloten, Museen und Fitness-Freaks eignen. Epson Moverio Pro BT-2000

Die Moverio Pro BT-2000 ist Epsons Highend-Produkt für B2B-Kunden im VR- und AR-Bereich. Das Bild zeigt einen fernunterstützten Wartungsprozess.

Auch die beiden Münchner Firmen RE'FLEKT und Viscopic sehen als Vorteile des Programms vor allem eine enge Zusammenarbeit mit den Microsoft-Experten. "Wir sind nun in der Lage, unsere Produkte noch stärker mit Microsoft HoloLens zu verknüpfen, indem wir auf das Wissen der Microsoft-Kollegen zurückzugreifen können", erklärt Wolfgang Stelzle, CEO & Founder vonRE'FLEKT. Marco Maier, Co-Founder und Leiter Business Development beiVISCOPICwill mit Microsoft HoloLens zudem "Mixed-Reality-Anwendungen für Firmen umsetzen, die vorher nur schwer realisierbar waren." Er sieht in der Technologie ein großes Wachstumspotenzial.

Mixed Reality bei Microsoft einer von vier Trends 2018

Gregor Bieler, General Manager One Commercial Partner Organisation bei Microsoft Deutschland, hatte Ende 2017 gegenüber ChannelPartner Künstliche Intelligenz, Mixed Reality, Edge Computing, das Internet der Dinge alsdie vier Trends für 2018 benannt, die in seinem Bereich das Geschäftsumfeld bestimmen werden. "Wir bieten wie kein anderer Hersteller alle Plattformen, Infrastrukturen und - gemeinsam mit unseren Partnern - Lösungen und Services, die Unternehmen brauchen, um sich digital neu erfinden und an der Digitalisierung teilhaben zu können", so Bieler. Für 2018 versprach er, all das noch viel "handlicher" zu machen, indem der Aufwand für Administration und Wartung reduziert wird. Unternehmenskunden könnten sich dann "voll auf die Realisierung ihrer Digitalprojekte konzentrieren".

Die Virtual-Reality-BrilleHoloLens vertreibt Microsoft seit November 2016 in Europa. Seit Ende November 2017 wird sie auch im Bechtle-Shop angeboten. Darüber ist die Brille im Rahmen des Angebots "Mixed Reality as a Service" (MRaaS) für Firmenkunden aus ganz Europa erhältlich. Mit MRaaS sollen künftig auch zusätzliche Services rund um HoloLens angeboten werden.

