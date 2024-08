Microsoft probiert in Windows 10 einige optische Änderungen aus und experimentiert mit zusätzlicher Eigenwerbung. Bald könnte nicht mehr nur für Windows 11 geworben werden, sondern auch für andere Microsoft-Produkte und -Angebote. Den Anfang macht wahrscheinlich Microsoft 365.

Noch ist die neue Werbefunktion in einer Windows-10-Beta versteckt. Entdeckt hat sie der bekannte Windows-Tester Phantomofearth im Insider-Build 19045.4842. Er hat darüber bei X berichtet. Den Post hatte unter anderem PC-Welt aufgegriffen.

"Kauf mich"-Option für Microsoft 365 im Startmenü

Die Version 19045.4842 von Windows 10 kommt mit einem leicht veränderten Startmenü. Ganz nebenbei führt Microsoft damit aber auch mehr Platz für Eigenwerbung ein. Dazu wird die Account-Ansicht prominenter platziert. Sie findet sich jetzt links oben unter dem Listenmenü und enthält an günstiger Stelle eine Kachel für Microsoft 365, wenn der angemeldete User noch keine Lizenz dafür hat.

Ähnlich hat Microsoft früher schon seinen Cloud-Speicher One Drive beworben. Diese unerwünschte Werbung im Startmenü ließ sich aber noch abschalten. Bei der Microsoft-365-Kachel scheint das nicht möglich zu sein.

Mit der Änderung setzt Microsoft seine bereits in Windows 11 verfolgte Strategie um, verstärkt auf eigene Angebote hinzuweisen. In Windows 11 gibt es die Werbung für Microsoft 365 an ähnlicher Stelle. Da sich dadurch die anderen Elemente des Startmenüs verschieben und teilweise schlechter finden lassen, haben sich viele Nutzer darüber geärgert.

