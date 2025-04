Microsoft erweitert erneut seine Toolbox an Wiederherstellungs-Optionen in Windows 11. Nach der kürzlich hinzugefügten Möglichkeit, Windows über Windows Update (in Version 24H2) neu zu installieren, führt das Unternehmen nun Windows Quick Machine Recovery (QMR) ein – eine neue Funktion, die derzeit im Beta-Kanal des Windows-Insider-Programms getestet wird.

Quick Machine Recovery ist das erste greifbare Ergebnis der Arbeit von Microsoft nach dem massiven Crowdstrike-Vorfall im Jahr 2024, der weltweit große Teile der IT-Infrastruktur lahmgelegt hat.

Boot-Probleme aus der Ferne beheben

Die neue Funktion ermöglicht es IT-Administratoren, Boot-Probleme aus der Ferne zu beheben, auch wenn der Computer nicht mehr wie gewohnt starten kann. Die Wiederherstellung erfolgt über das Windows Recovery Environment (WinRE), bei dem sich das System mit dem Internet verbindet und Diagnosedaten an Microsoft sendet. Auf der Grundlage dieser Daten können gezielte Updates über Windows Update an den Computer zurückgesendet werden. Das berichtet der Microsoft-Kenner Paul Thurrot.

Auch Privatpersonen bekommen Zugriff

Bisher richtete sich die Funktion vor allem an Geschäftsanwender, doch nun bestätigt Microsoft, dass auch Privatpersonen Zugriff darauf haben werden – sie wird standardmäßig aktiviert sein. In verwalteten IT-Umgebungen können Administratoren die Verfügbarkeit kontrollieren.

Hier finden Sie Quick Machine Recovery (QMR)

QMR wird im Wiederherstellungsmenü als Option unter “Erweiterte Optionen” erkannt. Laut Microsoft trägt die Funktion zu einer erhöhten Systemausfallsicherheit bei, indem Fehler automatisch erkannt und Lösungen angewendet werden – ohne lange manuelle Fehlersuche.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation PC för Alla und wurde aus dem Schwedischen übersetzt und lokalisiert. (PC-Welt)