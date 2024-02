Nach dem Launch von .NET 8 vor einigen Monaten arbeitet Microsoft nun bereits an der kommenden Version, die auf der .NET Conf 2024 im November bereitgestellt werden soll. Wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag ankündigte, soll sich das nächste große Update der plattformübergreifenden Entwicklungsplattform auf die Entwicklung von Cloud-nativen und KI-gestützten Anwendungen konzentrieren.

Für Cloud-native Entwicklerinnen und Entwickler will Microsoft die Laufzeitleistung und das Anwendungsmonitoring verbessern und "gepflasterte Wege" zu beliebten Produktionsinfrastrukturen und -diensten bereitstellen. Letzteres bezieht sich auf den Betrieb von Kubernetes und die Nutzung von verwalteten Datenbanken und Caching-Diensten wie Redis.

.NET 9 erleichtert KI-Integration

Diese Verbesserungen werden in mehreren Schichten des .NET-Stacks bereitgestellt. Laut Microsoft werden diese Fähigkeiten mit .NET Aspire kombiniert, das die Kosten und die Komplexität der Entwicklung von Cloud-Anwendungen reduzieren soll. Neben .NET 9 sollen Visual Studio und Visual Studio Code neue Entwicklungs- und Einsatzmöglichkeiten für .NET Aspire bieten.

Laut Microsoft wird es für .NET-Entwickler mit .NET 9 auch einfacher, KI in Anwendungen zu integrieren. Schritte in diese Richtung wurden bereits mit .NET 8 unternommen, das Beispiele und Dokumentation für KI-Workloads, C#-Clients für Vektordatenbanken und Bibliotheken wie den Semantic Kernel mitbrachte. Mit .NET 9 wird Microsoft Entwicklern Bibliotheken und Dokumentationen für die Arbeit mit OpenAI und Open-Source-Modellen zur Verfügung stellen. Außerdem arbeitet das .NET-Team weiter an Semantic Kernel, OpenAI und Azure SDK, um sicherzustellen, dass .NET-Entwickler eine "erstklassige Erfahrung" bei der Entwicklung intelligenter Anwendungen machen.

Einen ersten Eindruck können sich Entwickler mit Preview 1 von .NET 9 verschaffen, das diese Woche erschienen ist. Eine Produktionsversion von .NET 9 soll im November erscheinen, etwa ein Jahr nach der aktuellen Version .NET 8. Microsoft wird .NET 9 18 Monate lang unterstützen.

Zusätzlich zu .NET 9 Preview 1 hat Microsoft .NET Aspire Preview 3 veröffentlicht, das Verbesserungen an der Benutzeroberfläche des Dashboards und neue Komponenten wie Azure OpenAI, Apache Kakfa, Oracle, MySQL, Azure Cosmos DB und Orleans, Microsofts Framework für die Entwicklung verteilter Anwendungen, enthält. (mb)

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Infoworld.