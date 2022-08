Denn die deutsche Landesorganisation der Microsoft-Partner-Community IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners) hat die Eröffnung der Microsoft Inspire 2022 zum Anlass genommen, eine eigene Vor-Ort-Veranstaltung für alle Microsoft-Partner zu organisieren.

Eingeladen waren nicht nur IAMCP-Mitglieder, sondern alle Interessenten aus dem Partner-Ökosystem von Microsoft. Um diesem Vor-Ort-Event den passenden Rahmen zu bieten, hat sich IAMCP Deutschland für das Volksparkstadion in Hamburg als Location entschieden.

» ChannelPartner Kongress 2022 Auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September 2022 in Düsseldorf werden Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren. Der Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2022 hinaus mag ambitioniert sein – dennoch wollen wir ihn wagen und dafür Ideen und Impulse geben.

Mehr Infos hier!

Und so kamen am Nachmittag des 19. Juli 2022 mehr als 230 Personen aus über 150 Partnerunternehmen zur "Deutschen MS Inspire" ins Volksparkstadion. Auch Microsoft sandte eine Abordnung von 15 eigenen Mitarbeitern nach Hamburg, darunter auch Yvonne Kamarinos, die zentrale Ansprechpartnerin von Microsoft für den IAMCP. Edith Wittmann, die seit dem 1. Februar 2022 die Microsoft-Partner-Organisation in Deutschland leitet, wählte sich digital ein. Sie gewährte allen in Hamburg anwesenden Partnern einen Einblick in Microsofts Pläne für das am 1. Juli 2022 begonnene neue Fiskaljahr 2022/2023.

Wittmann hatte noch eine besondere Überraschung für IAMCP Deutschland parat: Die deutsche Organisation dieser Microsoft-Partner-Vereinigung wurde für ihr Engagement mit dem Community Award Germany 2022 ausgezeichnet. Yvonne Kamarinos, Head of SMB Channel Sales bei Microsoft Deutschland, überreichte den Award dem IAMCP-Deutschland-Vorstand persönlich. "Das ist ein deutliches Signal dafür, wie sehr Microsoft unsere Arbeit wertschätzt", sagte IAMCP-Sprecher Christoph Twiehaus.

Natürlich wurde auch Microsofts neues Partnerprogramm ausführlich vorgestellt und besprochen. Und selbstverständlich haben alle in Hamburg anwesenden Partner sich (digital) die Inspire-Erföffnungs-Keynote des Microsoft-CEOs Satya Nadella live angesehen. Das Networking auf dem Event fand unter den anwesenden Microsoft-Partnern und -Mitarbeitern ohnehin permanent statt. Neue IAMCP-Partner haben erste Kontakte geknüpft, bestehende Mitglieder ihre Netzwerke vertieft und ausgebaut, gemeinsame Projekte und Vertriebsansätze diskutiert und vertieft. Es herrschte eine entspannte Atmosphäre, alle waren froh sich nach fast zweieinhalb Jahren wieder von Angesicht zu Angesicht zu begegnen.

Katharine Shaw-Paffett, Partner Strategy Lead Data & AI bei Microsoft, fand die Location in Hamburg und IAMCPs Engagement "Champions League-würdig". Christian Bedel, frischgebackener Chef von MRM Distribution, hat die IAMCP-Veranstaltung dazu genutzt, um neue Partner zu akquirieren.

Nils Frohloff vom Microsoft-Partner Strategic IT, war dankbar dafür, sich mit Repräsentanten von Microsoft über neue Geschäftsmöglichkeiten austauschen zu können: "Die Gespräche mit den anderen Microsoft-Partnern waren auch äußerst inspirierend." Mario Hain von Cloudbridge Consulting zeigte sich höchst erfreut darüber, dass er sich mit so vielen unterschiedlichen Ansprechpartnern bei Microsoft und bei anderen Partnerunternehmen austauschen konnte: "So stelle ich mir eine gelungene Netzwerkveranstaltung vor, und ich freue mich bereis auf das nächste physische Event des IAMCPs."

Und dieses Event rückt immer näher: Die re:think wird am 14.-15. September in Weimar stattfinden.