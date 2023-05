Ende Januar 2023 hat ChannelPartner zusammen mit Context die Channel Excellence Awards (CEA) verliehen. Nun gehen wir zusammen mit unserem Marktforschungspartner in die nächste Runde der Umfrage. Als Service für Sie präsentieren wir hier nochmals die Ergebnisse der CEA 2023. Nun wollen wir wissen, wer aktuell die besten Hersteller und Distributoren des deutschen IT-Channels sind. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe! Bitte stimmen Sie über die Unternehmen ab, mit denen Sie zusammenarbeiten. Alle Informationen dazu finden Sie --> hier.

"Nach Cloud drängt, an Cloud hängt doch alles", könnte man 2023 die Lage in der IT-Branche in Abwandlung der von Johann Wolfgang von Goethe im "Faust" geprägten Redewendung "Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles" charakterisieren. Wer heute nicht mehr irgendeinen Zusammenhang zur Cloud herstellt, scheint abgehängt - auch wenn der tatächliche Anteil am Umsatz und der tatsächliche Betrag zum Geschäft öfter deutlich geringer sind, als es die Marketing-Botschaften vermuten lassen.

Nichtsdestotrotz: Im Cloud-Bereich ist Musik und er zieht stark an - auch noch mit Rückenwind durch die Umstellungen in den Frmen während der Pandemie. Immer mehr Software wandert als SaaS-Angebot in die Cloud und auch für den Storage-Bereich haben sich Cloud-Angebote inzwischen zu einem starken Wettbewerber entwickelt.

Microsoft profitiert von langer Partner-Tradition

Im Rahmen des Channel Excellence Awards 2023 wurden in der Kategorie "Cloud Solutions" Anbieter bewertet, die IaaS und ergänzende PaaS-Angebote unterbreiten. Der am stärksten und längsten im Channel verankerte von ihnen ist Microsoft - und Microsoft hat seinen Spitzenplatz aus dem Vorjahr eindrucksvoll bestätigt: In keiner anderen Kategore konnte der Erstplatzierte das Verfolgerfeld so deutlich hinter sich lassen.

"Entscheidend für den Sieg von Microsoft war, dass der Konzern über alle Kategorien hinweg stark bewertet wurde", sagt Amanuel Dag, Country Director DACH-Region bei Context. "Ob Produktperformance, Marketingmaßnahmen und Schulungen & Zertifizierungen - in allen Kategorien war Microsoft mit Abstand besser als das Nachfolgerfeld." Am deutlichsten fiel der Vorsprung gegenüber AWS und Ionos bei Schulungen & Zertifizierungen aus.

Ionos, 2022 erstmals "Preferred Vendor", konnte diese Auszeichnung 2023 klar bestätigen. Angesichts raschen Wachstums bei der Anzahl der Partner, der eigenen Mitarbeiter und des Umsatzes ist das nicht leicht und nicht selbstverständlich - sorgt Dynamik doch oft für Unruhe und Rebungsverluste, die die Partner dann als negativ wahrnehmen. AWS konte sich im Vergleich zum Vorjahr noch einmal leicht verbessern und kletterte von Rang vier auf Rang 2- Damit hat es den Rang zurückerobert, den es 2020 schon einmal inne hatte.

Die Kategorie Cloud Solutions umfasst Cloud-Lösungen produktkategorie-übergreifend.

Channel Excellence Award 1. Microsoft (1) Preferred Vendor 2. AWS (4) 3. Ionos Cloud (3)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3616088. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3340466.