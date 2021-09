Laut Microsoft hilft Power Platform, großartige Ideen in Lösungen zu verwandeln. Leistungsstarke und intuitive Tools stehen zur Verfügung, mit denen die Partner maßgeschneiderte Anwendungen entwickeln und dabei die Kontrolle über ihre Daten behalten, ohne auch nur eine einzige Zeile Code programmieren zu müssen.

In der neuen Kampagne bildet Microsoft IT-Partner zu „Heldinnen und Helden der Power Platform“ aus. Ab 28. September 2021, jeweils dienstags von 10:00 bis 11:00 Uhr bieten vier kompakte Webcasts Hintergrundwissen, Best Practices und Anwendungsbeispiele für Projekte in Power BI, Power Apps, Power Automate und Power Virtual Agents.

Vier Stufen bis zum Power Platform-Helden

Direkt danach startet die PowerPlatformWeek vom 25. bis 28. Oktober 2021 mit insgesamt 13 Sessions. Hierbei erfahren die Teilnehmer alles über Konzepte, Funktionen und Praxisszenarien der integrativen Plattform für Anwendungsentwicklung. Die handverlesene Riege an hochkarätigen Referenten sorgt dafür, dass das erworbene Wissen sofort im beruflichen Alltag einsetzbar ist.

Im nächsten Schritt können sich die zukünftigen „Helden“ bei Brainymotion für den Prüfungsvorbereitungskurs „GetCertified“ anmelden und kostenlose Zertifizierungsvoucher sichern. Die Voucher können nach Teilnahme der Kampagne oder währenddessen beantragt werden.

Danach startet die abschließende Prüfung um die begehrten Zertifikate. Mit der entsprechenden Zertifizierung zum PL-100 (App Maker), PL-200 (Functional Consultant), PL-400 (Developer), PL-600 (Solutions Architect), PL-900 (Fundamentals) oder DA-100 (Data Analyst) kann die Umsetzung von Kundenwünschen in Power Platform-Lösungen in Angriff genommen werden.

Alle weiteren Informationen zu den Zertifikaten, Inhalte, Termine und Referenten sowie die kostenlose Anmeldung finden sich unter diesem Link.