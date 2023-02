Vorbei sind die Zeiten, als Microsoft auch in unserer Channel Excellence-Umfrage unter den Fachhändlern und Systemhäusern immer die Nase vorn hatte. Vor zwei Jahren hat Veeam bereits zum zweiten Mal die Software-Krone im Channel für sich erobern können, im vergangenen Jahr hat es für diesen Hersteller "nur" zum Rang 2 gereicht.

Doch 2023 hat es Veeam wieder geschafft und konnte Microsoft überholen. Ausschlaggebend dafür waren die schlechten Noten, die Reseller an Microsoft beim Punkt "Lead-Generierung" vergaben. Bei allen anderen Kriterien, etwa bei der Produktperfomance, bei der Marketingunterstützung und beim Sales-Support, schnitt Microsoft sogar besser als Veeam ab.

Bei der dieses Jahr bald startenden erneuten Umfrage unter den Resellern wird es in der Kategorie "Software" wieder sehr spannend werden. Denn die Abstände zwischen die ersten 4 (Veeam, Microsoft, Acronis und VMware) waren denkbar knapp ausgefallen.

Gleichfalls gilt es zu bedenken, dass seit Oktober 2022 Microsofts neues Partnerprogramm gilt, und dort sind die Anforderungen an die Partner nochmals kräftig nach oben geschraubt worden. Zumindest personell ist ein wenig Ruhe bei Microsoft eingekehrt, sowohl was die Stelle der Channel-Chefin betrifft, als auch in der Person des Mittelstands-Chefs.

Etwas ruhiger ist ebenfalls um Veeam geworden. Dort ist das Mitte 2020 verabschiedete Partnerprogramm nicht mehr signifikant verändert worden. Dafür ist Ende 2022 endlich ein langgehegter Kundenwunsch in Erfüllung gegangen: Es gibt endlich eine Backup-Lösung für Salesforce-Daten.

Acronis hat Anfang 2022 ein neues Partnerprogramm ins Leben gerufen. Offenbar hat es schon eingeschlagen, denn der Backup- und Security-Spezialist konnte sich danach vom neunten auf den hervorragenden dritten Platz verbessern. Diesen Rang hatte die vergangenen drei Jahre VMware für sich gepachtet. Nach der Übernahme druch Broadcom könnte es hier aber für VMware noch weiter nach unten gehen. Da helfen Sicherheitslücken wie CVE-2021-21974 auch nicht unbedingt weiter, auch wenn man zur Ehrenrettung von VMware hier erwähnen sollte, dass ein entsprechender Patch bereits seit Februar 2021 vorhanden ist. Haben da etwa VMware-Partner nicht richtig aufgepasst?

Software über alle Varianten hinweg

Die Channel Excellence-Kategorie "Software" umfasst Infrastruktur- und Anwendungs-Software , also Backup und Recovery Software, Middleware, Datenbanken, Betriebssysteme und Virtualisierungssoftware, Anwendungssoftware (ERP, CRM, DMS, etc.), Datacenter-Infrastruktur-Management-Lösungen sowie diverse Plattformen für MSPs (Managed Service Provider).

So mag es etwas verwundern, dass Europas größtes Softwarehaus SAP es hier nicht ins Ranking geschafft hat. Doch die Erklärung dafür ist denkbar einfach: Es haben schlicht und ergreifend SAP-Partner nicht in ausreichender Menge die Channel-Leistungen des Walldorfer Konzerns bewertet. Die Mindestanzahl an Beurteilungen liegt in allen Kategorien bei 50.

Channel Excellence Award 1. Veeam (2) Preferred Vendor 2. Microsoft (1) 3. Acronis (9) 4. VMWare (3) 5. NinjaOne (4) 6. Dell (-) 7. Suse (8) 8. Hornetsecurity (Altaro) (-) 9. Adobe (12) 10. Haufe-Lexware (13) 11. SolarWinds (11) 12. N-able (-)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3616088. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3340466.