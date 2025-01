Neue Nutzer von Microsoft 365, der Abo-Variante von Microsoft Office, müssen jetzt tapfer sein. Denn Microsoft erhöht die Preise für diese Office-Lösung – und zwar deutlich.

Microsoft 365 Single kostet jetzt 10 Euro pro Monat. Vor der Preiserhöhung mussten Nutzer 7 Euro pro Monat zahlen. Das Jahres-Abo kostet nach der Preiserhöhung nun 99 Euro (statt bisher 69 Euro). Microsoft 365 Single bietet laut Microsoft Folgendes:

Für eine Person

Melden Sie sich bei 5 Geräten gleichzeitig an

Nutzen Sie es auf PCs, Macs, Smartphones und Tablets

1 TB sicherer Cloudspeicher

Produktivitätsfördernde Apps mit Microsoft Copilot

Daten- und Gerätesicherheit

Sichere E-Mails ohne Werbung

Microsoft 365 Family wiederum schlägt jetzt mit 13 Euro pro Monat zu Buche. Bisher wurden dafür 10 Euro pro Monat fällig. Das Jahres-Abo kostet jetzt 129 Euro (vorher 99 Euro). Microsoft 365 Family hat laut Microsoft diesen Funktionsumfang:

Für 1 bis 6 Personen

Melden Sie sich bei 5 Geräten gleichzeitig an

Nutzen Sie es auf PCs, Macs, Smartphones und Tablets

Bis zu 6 TB sicheren Cloudspeicher (1 TB pro Person)

Produktivitätsfördernde Apps mit Microsoft Copilot

Daten- und Gerätesicherheit

Sichere E-Mails ohne Werbung

Jetzt mit integriertem Copilot

Im Gegenzug integriert Microsoft die KI-Funktionen für Office, die bisher gegen Aufpreis im Rahmen von Copilot Pro erhältlich waren, in Microsoft 365 Personal und Family: Microsoft Copilot und Microsoft Designer. Das teilte das Unternehmen in einem Blogbeitrag mit.

Damit steht Copilot in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote zur Verfügung, sowie als Microsoft 365 Copilot App. Microsoft stellt hier in mehreren Videos die Möglichkeiten vor, die Copilot für die diversen Office-Anwendungen bieten soll. Außerdem gibt es ein KI-Credits-System, das Sie für Bildgenerierung und andere KI-Features in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote nutzen können.

Bestandskunden haben die Wahl

Bestehende Abonnenten werden von der Preiserhöhung erst bei der nächsten Vertragsverlängerung betroffen sein, wie Microsoft mitteilt.

Bestandskunden müssen diese drastische Preiserhöhung aber nicht mitmachen und können auf Wunsch auf die neuen KI-Funktionen verzichten. Dann zahlen sie auch weiterhin den alten Preis. Dieses Angebot ohne Copilot heißt nun Microsoft 365 Single Classic oder Microsoft 365 Family Classic. Microsoft sagt allerdings, dass der Wechsel nur für einen begrenzten Zeitraum möglich sein soll.

Die Preiserhöhung trifft also nur Neukunden zwingend, Bestandskunden dagegen haben die Wahl zwischen dem alten Classic-Preismodell ohne die KI-Funktionen von Copilot Pro und dem neuen Preismodell mit den KI-Funktionen.

Die Preise für Microsoft Office Home und Home und Business ohne Abo-Zwang und gegen Einmalzahlung bleiben dagegen unverändert. (PC-Welt/kk)