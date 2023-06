Den "German Partner of the Year"-Award teilen sich Accenture und Avanade. Beide Unternehmen haben nach Ansicht von Microsoft ihr Portfolio mit innovativen Lösungen und Kompetenzen auf Basis der Microsoft Cloud erweitert - insbesondere rund um Cloud Adoption sowie Security, Microsoft Power Platform, Low-Code-Entwicklungswerkzeuge, Analytics, generative KI und Nachhaltigkeit. Auf dieser Basis haben Accenture und Avanade skalierbare Lösungen wie die "SAP Business Network Data Platform", das "Siemens on Azure Cloud Powered Engineering" und die "DB Financing" für die Deutsche Bank realisiert.

Den "Runner-up"-Award für den zweiten Platz in der Kategorie "German Country Partner of the Year" teilen sich Parloa und Wipro. Parloa hat laut Microsoft in beeindruckender Geschwindigkeit und Qualität eine direkt einsatzfähige KI-Lösung für Call-Center auf den Markt gebracht und damit Maßstäbe bei Innovationsfähigkeit und der Geschwindigkeit beim Go-to-Market gesetzt. Das Berliner Unterneh zeige, so die Begründung der Jury, dass künstliche Intelligenz schon heute voll einsatzfähig ist und direkt einen positiven Beitrag zur Wertschöpfung bei Unternehmen leisten kann.

Wipro, ein multinationaler, aus Indien stammender IT-Dienstleister, hat - so Microsoft - besonders als strategischer Partner von E.ON einen wichtigen Beitrag zur Cloud Transformation Journey geleistet. Diese Reise umfasst nicht nur die Migration geschäftskritischer Workloads bei dem Energielieferanten, sondern auch die aktive Begleitung der "Green Energy Transition" von E.ON mit innovativen Technologien rund um Data & KI.

Mit dem Accelerate Innovation Award hat Microsoft die Abtis GmbH bedacht, denn "mit mehr als 1.000 Kunden" ist dieser IT-Dienstleister "Vorreiter bei der Digitalisierung des deutschen Mittelstands". Die Jury hat besonders das "innovative, skalierbare und ganzheitliche Cloud-Engagement-Modell" des Unternehmens aus Pforzheim beeindruckt. Dort ist die Erfahrung aus hunderten Cloud-Projekten methodisch strukturiert untergebracht. Der maßgeschneiderte End-to-End-Ansatz von Abtis überwindet laut Microsoft die typischen Digitalisierungsbarrieren und beschleunigt die Cloud-Adoption über alle Lösungsbereiche hinweg.

Den "Accelerate Trust"-Award erhielt von Microsoft die Gueckkanja-gab AG. Der Dauersieger aus Offenbach überzeugte den Softwarehersteller in diesem Jahr mit der Einführung und dem Betrieb von Security-Plattform-Lösungen bei führenden Energieversorgern und der damit verbundenen Verbesserung der IT-Sicherheit. Die Services umfassen Monitoring, Incident Response, Training sowie Support. "Damit leistet Blueckkanja-gab einen wertvollen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland", heißt es in der Laudatio.

Weitere Preise

Die DataVision Deutschland GmbH erhält den Award als "Modern Work: Surface Hub Reseller", Ingram Micro bekommt die "Partner Community"-Auszeichnung, TeamViewer den Accelerate Empowerment-Award, PwC den Accelerate Sustainability-Preis, MaibornWolff den Accelerate Culture-Award.

Internationale Auszeichnungen

Wie schon bei den vergangenen "Microsoft Partner of the Year"-Award-Verleihungen schafften es vier deutsche Unternehmen auch in das Finale der weltweiten Verleihung: Campana & Schott, Cancom, Skaylink und Bechtle. Campana & Schott gewinnt zusätzlich den Preis für "Modern Work: Employee Experience".

Firmenchef Eric Schott ist sehr glücklich über diese Auszeichnung: "Damit wurden Engagement und unsere Innovationskraft in diesem Jahr sogar doppelt von Microsoft ausgezeichnet. Dies belegt nicht nur die Tiefe, sondern auch die Breite unserer Expertise mit Microsoft-Lösungen. So können sich unsere Kunden darauf verlassen, dass sie von unseren Beratern immer eine maßgeschneiderte, nutzen- und zukunftsorientierte Lösung erhalten", so Schott weiter.

