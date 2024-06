Die International Association of Microsoft Channel Partners, kurz IAMCP, wurde 1994 gegründet - als eine Interessensvertretung für die kleineren Microsoft-Partner. Seit aber der Softwarehersteller seine Channel-Beziehungen nur noch auf die großen Partner fokussiert, bekam der IAMCP mehr Zulauf. Mittlerweile sind mehr als 6.000 Microsoft-Partner aus über 40 Ländern dort vertreten.

Und nachdem Microsoft seine weltweite Channel-Konferenz "Inspire" so isoliert nicht mehr durchführt, und stattdessen in das Kundenevent "Ignite" integriert hat, werden lokale Informationsveranstaltungen, wie sie IAMCP durchführt, für Microsoft-Partner immer wichtiger.

Der deutsche IAMCP-Ableger wurde ebenfalls schonb 1994 gegründet, und auch hierzulande veranstaltet die Interessensvertretung der Microsoft-Partner regelmäßig Events für ihre knapp 400 Mitglieder. 2024 darf nun IAMCP Deutschland das EMEA-Event "Illuminate" durchführen - vom 10. bis 12. September in Köln.

Der Veranstalter rechnet dort mit über 500 Microsoft-Partnern aus ganz Europa, dem Nahen Osten und aus Afrika sowie mit einigen Vertretern von Microsoft. Denn das lässt sich der Softwarekonzern nicht nehmen, wenn jemand anders seine Partner zusammenbringt, dann kommen die Microsoft-Executives gerne auch persönlich vorbei, so etwa die Channel-Verantwortlichen Oliver Gürtler, Edith Wittmann und Yvonne Kamarinos.

Und so ist davon auszugehen, dass die Illuminate-Teilnehmer in Köln aus erster Hand Informationen und Einblicke in die Microsoft-Channel-Strategie für das am 1. Juli 2024 beginnende Geschäftsjahr erhalten werden. Außerdem wird es dort - wie bei allen IAMCP-Events - viele Möglichkeiten Austausch und Netzwerken mit anderen Microsoft-Partnern geben. So können neue Partnerschaften angebahnt und zusätzliche Geschäftsfelder erschlossen werden. Auf der "Illuminate" 2924 werden aber nicht nur Microsofts Channel-Pläne für die kommenden zwölf Monaten enthüllt, man erwartet auch, dass die Technik-Manager des Softwarekonzerns dort einiges zu Neuentwicklungen bei KI und Copilot verraten.

Mehr Details zur "Illuminate" gibt es auf dieser Website. Und wer sich noch im Juni 2024 für dieses Event anmeldet, erhält den sogenannten "early bird"-Rabatt von 20 Prozent und muss nur 178,50 Euro Teilnehmergebühr an den IAMCP entrichten.



