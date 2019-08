Ende 2015 haben Christian Hauschild, Geschäftsführer der BEDAV GmbH aus Leipzig, und Christian Kranebitter, Geschäftsführer der terna GmbH aus Innsbruck, beschlossen, ihre beiden Unternehmen zusammenzulegen. Seit dem 1. März 2017 tritt nun die Unternehmensgruppe unter dem gemeinsamen Namen BE-terna in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) auf - mit Christan Kranebitter als CEO und Christian Hauschild als CFO.

Der Microsoft-, Qlik- und Infor-Partner hat sich in diesen drei Ländern an insgesamt zwölf Standorten (neben Innsbruck und Leipzig unter anderem auch in München, Wien, Linz und Luzern) niedergelassen, beschäftigt aktuell über 500 Mitarbeiter und setzt derzeit 70 Millionen Euro jährlich um. Über 1.000 Kunden aus den Branchen Manufacturing, Retail, Fashion, Prozessindustrie, Handel und Dienstleistung sind mittlerweile an BE-terna gebunden. Sie werden von dem Systemintegrator mit passgenauen ERP-, BI-, CRM- und HRM-Lösungen ausgestattet - samt aller dazugehöriger Services rund um Business-Software und Geschäftsprozess-Management.

Nun hat BE-terna Adacta Services übernommen - einen Microsoft Dynamics-Spezialisten, der 300 Mitarbeiter in Slowenien, Kroatien und Serbien beschäftigt. Vom Unternehmenssitz in Ljubljana samt Niederlassungen in Zagreb und Belgrad aus betreut Adacta auch ERP-Kunden in der DACH-Region.

BE-terna-CEO Christian Kranebitter begründet die Akquisition von Adacta mit der beachtlichen Entwicklung des ERP-Spezialisten in den letzten Jahren: "Adacta deckt die gesamte Microsoft Dynamics Systemlandschaft ab und ist ein äußerst kompetenter Partner bei der Umsetzung der digitalen Transformation. Unser Ziel ist es, die von Adacta entwickelten Branchenlösungen auch erfolgreich im deutschsprachigen Raum zu vermarkten. Diese Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt unserer Expansionsstrategie hin zum globalen Microsoft Dynamics-Player. Mit Adacta eröffnen wir uns den Zugang zu interessanten und schnell wachsenden osteuropäischen Märkten. Wir erhöhen damit nicht nur unsere Mitarbeiteranzahl, sondern verstärken unsere Teams mit hochqualifizierten und topmotivierten Entwicklern und Beratern für die Microsoft Dynamics Softwarelösungen. Letztendlich war aber auch die Tatsache, dass beide Firmen eine ähnliche Unternehmenskultur aufweisen, eines der wichtigsten Argumente für die Akquisition."

Für Andrej Fajfar, Gründer und Managing Partner bei Adacta, ist die Übernahme durch BE-terna der nächste logische Schritt in der Entwicklung seiner Firma: ""BE-terna ist ein führender Anbieter von Microsoft Dynamics-Lösungen mit einem großen Erfahrungsschatz sowie tiefgreifendem Branchen-Know-how. Zusammen bilden wir ein unschlagbares Team mit einem breitgefächerten Angebot an Lösungen für unterschiedlichste Industrien auf lokaler, regionaler und globaler Ebene. Da wir bereits Kunden mit Hauptsitz im DACH-Raum betreuen, war die Suche nach einem strategischen Partner im deutschsprachigen Raum die logische Konsequenz. Dies hat uns die Entscheidung für BE-terna sehr leicht gemacht. Als Teil der Gruppe werden unsere Mitarbeiter ihr volles Potential entfalten können."

Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden, sie soll voraussichtlich noch 2019 abgeschlossen werden.

