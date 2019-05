Microsoft hat seiner Kult-Maus IntelliMouse bereits in Form der IntelliMouse Classicein Comeback spendiert. Sie ist hier im Microsoft Online Storefür knapp 43 Euro erhältlich. Jetzt hat Microsoft auch eine aufgepeppte Variante angekündigt, die bereits demnächst erhältlich sein wird. Allerdings vorerst nur in den USA, wo die Maus auch hier im Microsoft Online Store für 59,99 US-Dollar in dn Farben Shadow Black und Shadow White vorbestellt werden kann.

Die Microsoft Pro IntelliMouse ist laut Microsoft für "High-Peformance"-Arbeiten und Gaming geeignet und bietet hierfür eine hohe Geschwindigkeit, Präzision, Haltbarkeit und reagiert besonders schnell auf Bewegungen. Von den fünf Maustasten lassen sich drei Tasten frei mit Befehlen belegen.

Im Vergleich zur Classic-Variante hat Microsoft bei der Pro-Variante den Tracking-Sensor nochmals verbessert. Er besitzt eine Auflösung von bis zu 16.000 dpi. Zunächst war die Microsoft Pro IntelliMouse übrigens seit Ende 2018 in China erhältlich. Nach der Verfügbarkeit in den USA könnte die Maus bald auch in Deutschland erhältlich sein.