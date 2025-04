Wenn Sie die Teams-App auf Ihrem Computer nicht auf dem neuesten Stand halten, wird Microsoft Ihren Zugriff auf die Kommunikations-App sperren. Das berichtet Neowin und beruft sich dabei auf eine Nachricht, die Microsoft im Admin Center veröffentlicht hat.

Darin erklärt Microsoft, dass der Grund für die Sperrung darin besteht, die Sicherheit aller Benutzer zu garantieren. Daher sind sie verpflichtet, die neuesten Sicherheitsupdates anzuwenden.

Im heutigen Sicherheitsklima ist unsere Arbeit im gesamten Unternehmen und in der gesamten Branche wichtiger denn je, um dieses kritische Ökosystem sicher zu halten. Auch wenn wir durch kontinuierliche Innovation Fehlerbehebungen und andere neue Funktionen bereitstellen, steht die Sicherheit letztendlich an erster Stelle. Es ist wichtig, Microsoft Teams auf dem neuesten Stand zu halten, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte sicher sind und den Vorschriften entsprechen. Standardmäßig und wie vorgesehen wird Teams automatisch aktualisiert, wodurch die meisten Clients weltweit ohne zusätzlichen Aufwand für die Kunden erfolgreich aktualisiert werden. Microsoft Teams unterliegt der Modern Lifecycle Policy, die vorschreibt, dass der Teams-Desktop-Client auf dem neuesten Stand gehalten werden muss. Wie dokumentiert, sieht der Benutzer, wenn ein Client nicht mehr aktuell ist: Wiederkehrende In-App-Benachrichtigungen, wenn die App zwischen 30d-90d nicht mehr aktuell ist. Außer in VDI-Umgebungen, wo dies zwischen 60 und 90 Tagen nicht mehr der Fall ist. Eine Sperrseite in Teams, wenn die App seit mehr als 90 Tagen nicht mehr aktuell ist. An diesem Punkt zeigt die App Optionen zur Aktualisierung, zur Kontaktaufnahme mit dem IT-Administrator oder zur Fortsetzung von Teams im Web an.

Was bedeutet das konkret?

Wenn Microsoft also eine neue Version der Teams-App veröffentlicht, haben Sie 90 Tage Zeit, um das Update zu installieren. Andernfalls wird ein Sperrfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, das Update zu installieren, bevor Sie die App erneut nutzen oder zur Webversion von Teams wechseln können.

Wenn Sie die Updates nicht innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Verfügbarkeit installieren, schickt Teams Ihnen außerdem wiederkehrende Erinnerungen zur Aktualisierung der App.

Konkret sieht der Zeitplan für die nächsten Tage und Wochen also wie folgt aus:

Versionen des neuen Teams-Clients, die vor mehr als 90 Tagen veröffentlicht wurden, werden blockiert. Ein In-App-Warnbanner wird 60 Tage vor der Sperrung der App angezeigt (30 Tage für VDI).

Folgende Benutzer werden die Sperrseite sehen

Ab dem 11. April 2025 für Benutzer, die die Windows-Desktop-Anwendung verwenden

Ab dem 6. Mai 2025 für Benutzer, die die Teams-Anwendung in einer VDI-Umgebung verwenden

Ab dem 15. Mai 2025 für Benutzer, die die Mac-Desktop-Anwendung verwenden

Nutzer sehen ab 60 Tagen vor der Sperrung ein Warnbanner (nur für VDI-Umgebungen, Nutzer sehen es 30 Tage vor der Sperrung)

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation PC för Alla und wurde aus dem Schwedischen übersetzt und lokalisiert. (PC-Welt)